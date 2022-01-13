Проститутки, которых эксплуатировали злоумышленники, находились в затруднительном положении. Кураторами незаконного "бизнеса" были мужчины и женщины в возрасте 18 – 54 года.

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Торговали телом за несколько тысяч

Выяснилось, что проститутки обслуживали "клиентуру" в арендованных квартирах. Такса за их секс-услуги колебалась в пределах 1500 – 5000 гривен.

Полиция провела 9 обысков на местах "свиданий" и дома у организаторов борделя. Там обнаружили много вещественных доказательств, которые отправили на экспертизы:

оружие и 45 патронов к нему;

пакеты с белым порошком;

пакет с высушенным растением;

иностранную и украинскую валюту;

мобильные телефоны и компьютеры;

банковские карты и черновики.

У сутенеров нашли много наличных и черновики с записями / Фото полиции Киева

Женщины, которые занимались проституцией, были в затруднительном положении / Фото полиции Киева

Услуги сексуального характера женщины предоставляли на арендованных квартирах / Фото полиции Киева

Сутенерам светит серьезный срок

Сейчас четырех членов преступной группировки уже задержали, а в отношении остальных четырех собирают доказательную базу. Вскоре злоумышленникам объявят подозрения и изберут меру пресечения. За сексуальную эксплуатацию, совершенную по предварительному сговору группой лиц и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами им грозит до 7 лет за решеткой.

Обратите внимание! На женщин, занимавшихся проституцией, составили 10 административных протоколов.

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