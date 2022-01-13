Проститутки, которых эксплуатировали злоумышленники, находились в затруднительном положении. Кураторами незаконного "бизнеса" были мужчины и женщины в возрасте 18 – 54 года.
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Торговали телом за несколько тысяч
Выяснилось, что проститутки обслуживали "клиентуру" в арендованных квартирах. Такса за их секс-услуги колебалась в пределах 1500 – 5000 гривен.
Полиция провела 9 обысков на местах "свиданий" и дома у организаторов борделя. Там обнаружили много вещественных доказательств, которые отправили на экспертизы:
- оружие и 45 патронов к нему;
- пакеты с белым порошком;
- пакет с высушенным растением;
- иностранную и украинскую валюту;
- мобильные телефоны и компьютеры;
- банковские карты и черновики.
У сутенеров нашли много наличных и черновики с записями / Фото полиции Киева
Женщины, которые занимались проституцией, были в затруднительном положении / Фото полиции Киева
Услуги сексуального характера женщины предоставляли на арендованных квартирах / Фото полиции Киева
Сутенерам светит серьезный срок
Сейчас четырех членов преступной группировки уже задержали, а в отношении остальных четырех собирают доказательную базу. Вскоре злоумышленникам объявят подозрения и изберут меру пресечения. За сексуальную эксплуатацию, совершенную по предварительному сговору группой лиц и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами им грозит до 7 лет за решеткой.
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