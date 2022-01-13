Повії, яких експлуатували зловмисники, перебували у скрутному становищі. Кураторами незаконного "бізнесу" були чоловіки та жінки віком 18 – 54 роки.

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Торгували тілом за кілька тисяч

З'ясувалося, що повії обслуговували "клієнтуру" в орендованих квартирах. Такса за їхні секс-послуги коливалася в межах 1500 – 5000 гривень.

Поліція провела 9 обшуків на місцях "побачень" та вдома в організаторів борделю. Там виявили багато речових доказів, які відправили на експертизи:

зброю та 45 набоїв до неї;

пакети з білим порошком;

пакет з висушеною рослиною;

іноземну та українську валюту;

мобільні телефони та комп'ютери;

банківські картки та чернетки.

У сутенерів знайшли багато готівки та чорновики із записами / Фото поліції Києва



Жінки, які займалися проституцією, були в скрутному становищі / Фото поліції Києва



Послуги сексуального характеру жінки надавали на орендованих квартирах / Фото поліції Києва

Сутенерам світить серйозний строк

Наразі чотирьох членів злочинного угруповання вже затримали, а щодо інших чотирьох збирають доказову базу. Невдовзі зловмисникам оголосять підозри та оберуть запобіжний захід. За сексуальну експлуатацію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами їм загрожує до 7 років за ґратами.