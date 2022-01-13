Повії, яких експлуатували зловмисники, перебували у скрутному становищі. Кураторами незаконного "бізнесу" були чоловіки та жінки віком 18 – 54 роки.
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Торгували тілом за кілька тисяч
З'ясувалося, що повії обслуговували "клієнтуру" в орендованих квартирах. Такса за їхні секс-послуги коливалася в межах 1500 – 5000 гривень.
Поліція провела 9 обшуків на місцях "побачень" та вдома в організаторів борделю. Там виявили багато речових доказів, які відправили на експертизи:
- зброю та 45 набоїв до неї;
- пакети з білим порошком;
- пакет з висушеною рослиною;
- іноземну та українську валюту;
- мобільні телефони та комп'ютери;
- банківські картки та чернетки.
У сутенерів знайшли багато готівки та чорновики із записами / Фото поліції Києва
Жінки, які займалися проституцією, були в скрутному становищі / Фото поліції Києва
Послуги сексуального характеру жінки надавали на орендованих квартирах / Фото поліції Києва
Сутенерам світить серйозний строк
Наразі чотирьох членів злочинного угруповання вже затримали, а щодо інших чотирьох збирають доказову базу. Невдовзі зловмисникам оголосять підозри та оберуть запобіжний захід. За сексуальну експлуатацію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами їм загрожує до 7 років за ґратами.