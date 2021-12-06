Інтимні послуги надавали за 6 тисяч гривень
Заборонений бізнес організувала 30-річна жінка. Відомо, що вона приїхала у Вінницю з іншого регіону України.
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Щоденно в домі розпусти працювали 5 – 6 дівчат. Графік складала сама ж організаторка.
Усі вони з різних регіонів країни та опинились у складних життєвих обставинах. Послуги інтимного характеру коштували до 6 000 гривень за годину,
– розповіли у поліції.
Коли у салон увійшли правоохоронці, там перебували:
- адміністраторка,
- 6 жінок віком від 19 до 26 років,
- 4 клієнтів.
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Під час обшуку слідчі вилучили:
- записники з інформацією про кількість клієнтів та дохід,
- гроші, отримані за надання сексуальних послуг,
- банківські картки,
- мобільні телефони,
- комп'ютерну техніку,
- договори про оренду квартири,
- інші речові докази.
Організаторці борделю загрожує кримінальна відповідальність та до 7 років в'язниці. Наразі триває досудове розслідування.
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