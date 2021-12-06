Інтимні послуги надавали за 6 тисяч гривень

Заборонений бізнес організувала 30-річна жінка. Відомо, що вона приїхала у Вінницю з іншого регіону України.

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Щоденно в домі розпусти працювали 5 – 6 дівчат. Графік складала сама ж організаторка.

Усі вони з різних регіонів країни та опинились у складних життєвих обставинах. Послуги інтимного характеру коштували до 6 000 гривень за годину,
– розповіли у поліції.

Коли у салон увійшли правоохоронці, там перебували:

  • адміністраторка,
  • 6 жінок віком від 19 до 26 років,
  • 4 клієнтів.

У Вінниці жінка організувала бордель
У Вінниці жінка організувала бордель

Під час обшуку слідчі вилучили:

  • записники з інформацією про кількість клієнтів та дохід,
  • гроші, отримані за надання сексуальних послуг,
  • банківські картки,
  • мобільні телефони,
  • комп'ютерну техніку,
  • договори про оренду квартири,
  • інші речові докази.

Організаторці борделю загрожує кримінальна відповідальність та до 7 років в'язниці. Наразі триває досудове розслідування.

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