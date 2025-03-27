Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За данними синоптиків, погоду більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Лише на південному сході, вночі і на півдні країни впливатиме атмосферний фронт. Там очікують невеликі дощі, на решті ж територій без опадів.

Вночі та вранці у західних і більшості північних областей місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі триматиметься на рівні 0...+5, на півдні країни до +9; вдень позначки термометра покажуть +11...+16, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до потепління до +20.

Якою буде температура по областях

  • Київ +14...+16
  • Ужгород +17...+19
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +14...+16
  • Тернопіль +14...+16
  • Чернівці +15...+17
  • Хмельницький +13...+15
  • Луцьк +13...+15
  • Рівне +13...+15
  • Житомир +13...+15
  • Вінниця +15...+17
  • Одеса +17...+19
  • Миколаїв +17...+19
  • Херсон +17...+19
  • Сімферополь +17...+19
  • Кропивницький +15...+17
  • Черкаси +15...+17
  • Чернігів +12...+14
  • Суми +13...+15
  • Полтава +14...+16
  • Дніпро +15...+17
  • Запоріжжя +17...+19
  • Донецьк +15...+17
  • Луганськ +14...+16
  • Харків +14...+16

погода 28 березня

Прогноз погоди в Україні на 28 березня / Карта Укргідрометцентру