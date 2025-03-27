Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За данними синоптиків, погоду більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Лише на південному сході, вночі і на півдні країни впливатиме атмосферний фронт. Там очікують невеликі дощі, на решті ж територій без опадів.

Вночі та вранці у західних і більшості північних областей місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі триматиметься на рівні 0...+5, на півдні країни до +9; вдень позначки термометра покажуть +11...+16, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до потепління до +20.

Якою буде температура по областях

Київ +14...+16

Ужгород +17...+19

Львів +14...+16

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +14...+16

Чернівці +15...+17

Хмельницький +13...+15

Луцьк +13...+15

Рівне +13...+15

Житомир +13...+15

Вінниця +15...+17

Одеса +17...+19

Миколаїв +17...+19

Херсон +17...+19

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +15...+17

Черкаси +15...+17

Чернігів +12...+14

Суми +13...+15

Полтава +14...+16

Дніпро +15...+17

Запоріжжя +17...+19

Донецьк +15...+17

Луганськ +14...+16

Харків +14...+16