Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода в Україні
За данними синоптиків, погоду більшості областей визначатиме поле дещо підвищеного атмосферного тиску. Лише на південному сході, вночі і на півдні країни впливатиме атмосферний фронт. Там очікують невеликі дощі, на решті ж територій без опадів.
Вночі та вранці у західних і більшості північних областей місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі триматиметься на рівні 0...+5, на півдні країни до +9; вдень позначки термометра покажуть +11...+16, на Закарпатті, у південних областях та в Криму до потепління до +20.
Якою буде температура по областях
- Київ +14...+16
- Ужгород +17...+19
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +15...+17
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +13...+15
- Вінниця +15...+17
- Одеса +17...+19
- Миколаїв +17...+19
- Херсон +17...+19
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +15...+17
- Черкаси +15...+17
- Чернігів +12...+14
- Суми +13...+15
- Полтава +14...+16
- Дніпро +15...+17
- Запоріжжя +17...+19
- Донецьк +15...+17
- Луганськ +14...+16
- Харків +14...+16
Прогноз погоди в Україні на 28 березня / Карта Укргідрометцентру