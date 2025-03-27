Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
По данным синоптиков, погоду большинства областей будет определять поле несколько повышенного атмосферного давления. Лишь на юго-востоке, ночью и на юге страны будет влиять атмосферный фронт. Там ожидаются небольшие дожди, на остальной же территории без осадков.
Ночью и утром в западных и большинстве северных областей местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью будет держаться на уровне 0...+5, на юге страны до +9; днем отметки термометра покажут +11...+16, на Закарпатье, в южных областях и в Крыму до потепления до +20.
Какой будет температура по областям
- Киев +14...+16
- Ужгород +17...+19
- Львов +14...+16
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +15...+17
- Хмельницкий +13...+15
- Луцк +13...+15
- Ровно +13...+15
- Житомир +13...+15
- Винница +15...+17
- Одесса +17...+19
- Николаев +17...+19
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +15...+17
- Чернигов +12...+14
- Сумы +13...+15
- Полтава +14...+16
- Днепр +15...+17
- Запорожье +17...+19
- Донецк +15...+17
- Луганск +14...+16
- Харьков +14...+16
Прогноз погоды в Украине на 28 марта / Карта Укргидрометцентра