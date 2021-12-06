Интимные услуги предоставляли за 6 тысяч гривен
Запрещенный бизнес организовала 30-летняя женщина. Известно, что она приехала в Винницу из другого региона Украины.
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Ежедневно в доме разврата работали 5 – 6 девушек. График составляла сама же организатор.
Все они из разных регионов страны и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Услуги интимного характера стоили до 6 000 гривен в час,
– рассказали в полиции.
Когда в салон вошли правоохранители, там находились:
- администратор,
- 6 женщин в возрасте от 19 до 26 лет,
- 4 клиентов.
В Виннице женщина организовала бордель
Во время обыска следователи изъяли:
- записные книжки с информацией о количестве клиентов и доходе,
- деньги, полученные за предоставление сексуальных услуг,
- банковские карты,
- мобильные телефоны,
- компьютерную технику,
- договоры об аренде квартиры,
- другие вещественные доказательства.
Организатору борделя грозит уголовная ответственность и до 7 лет тюрьмы. Сейчас продолжается досудебное расследование.
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