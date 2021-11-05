Самое интересное, что заведение продолжает работать в "привычном для себя режиме" даже во время проведения вакцинаций. Так что отойти от укола будет просто и приятно.

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Пункт вакцинации в борделе

Менеджер борделя Питер Ласкарис объяснил такую ​​идею тем, что тех, кто не желает проводить вакцинацию, нужно в этом убеждать. Ведь сейчас прививку нужно делать в "турбо-режиме".

Первым пришедшим на вакцинацию посетителям дарили сертификаты на бесплатное посещение сауны. Впоследствии их продавали со значительной скидкой, но желающих было слишком много, и все купоны быстро распродали.

Что интересно, бордель продолжает работать прямо во время прививок. Здесь посетителей встречают девушки в сексуальных костюмах медсестер.

Для желающих вакцинироваться в здании разместили специальные указатели, ведущие прямо к небольшой комнате с кожаными диванами.

В ней, ожидаемо, с посетителями проводят консультации врачи – с глазу на глаз. Уже после консультации можно переходить к вакцинации, а после – к чему душа пожелает.

Вакцинация в венском борделе: смотрите фото (Heute)

К слову, из Украины в Вену прямые рейсы летают из Киева, Львова, Одессы и Харькова.