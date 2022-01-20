Зокрема, до "обов'язків" потенційних "жриць кохання" входили ескорт-послуги, а також обслуговування клієнтів у будинках розпусти або на курортних віллах. Пропозиції такого працевлаштування робили дівчатам, які мали досвід роботи моделями.

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"Підприємливих" подруг спіймали на гарячому

Поліція затримала підозрюваних якраз під час спроби відправити за кордон двох дівчат. Організаторками злочинної схеми виявилися 38-річна та 42-річна жительки Бориспільщини. Обидві мали широке коло зв'язків за кордоном у сфері розваг і займалися незаконним "бізнесом" вже понад рік.

Обов'язки у ньому зловмисниці поділили: одна шукала потенційних кандидаток і вмовляла їх займатися проституцією, а інша вирішувала питання логістики, документів та фінансів.

Заманювали космічними зарплатами

У своїх оголошеннях про роботу зловмисниці стверджували, що за два тижні роботи за кордоном дівчата зможуть заробляти 5 тисяч доларів. Такий сумнівний аргумент справляв потрібне враження на студенток, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Зрештою їх забезпечували квитком на літак до Стамбула і житлом у бюджетних готелях турецького міста. Там за день повії обслуговували по 5 – 7 клієнтів.

Важливо! Загалом підозрювані сутенерки встигли відправити на такі "заробітки" приблизно 30 дівчат віком 20 – 30 років.

Показово, що 50% "заробітку" дівчата мали віддавати своїм "працедавицям". Крім того, власним коштом вони мусили сплачувати рекламу сексуальних послуг.

Під час обшуків в організаторок схеми вилучили записи чорної бухгалтерії з профайлом на кожну з повій. Там детально розписувалося, скільки коштів витратили на її переліт, проживання. Крім того, вівся облік "данини", сплаченої зловмисницям.

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За торгівлю людьми чекає в'язниця

Правоохоронці вже затримали 38-річну організаторку брудного "бізнесу". Їй оголосили про підозру в торгівлі людьми. Невдовзі те саме чекає і її спільницю. Обом загрожує позбавлення волі на 5 – 12 років з конфіскацією майна або без неї.

Поліція викрила дует сутенерок, які вивозили дівчат на роботу за кордон / Фото поліції Київської області

На Київщині викрили сутенерок, які відправляли дівчат за кордон: відео