Рождаемость в Китае упала ниже чем в период Великого голода
Источник:Bloomerg
КНР обнародовала демографические данные за 2021 год. В прошлом году она была ниже, чем во времена правления Мао Цзэдуна.
Сейчас Китай является самой населенной страной. Национальное статистическое бюро страны опубликовало данные о рождаемости и смертности за 2021 год.
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Статистика последних лет
С 2020 года рождаемость в КНР упала с 12 миллионов до 10,62 миллиона. Зато умерли 10,1 миллиона жителей страны, то есть прирост населения оказался очень небольшим.
Примечательно, что количество новорожденных китайцев в 2021 году было меньше, чем во время Великого голода времен Большого скачка конца 1950-х годов при Мао Цзэдуне, когда рождаемость снизилась до небывалого в XX веке уровня.
Число новорожденных на 1000 человек в Китае в прошлом году упало до 7,52 – самого низкого уровня по крайней мере с 1978 года.
Рождаемость в Китае с 1950 года / Инфографика Bloomerg
Обратите внимание: в Конце 2020 года в материковом Китае проживало 1,41 миллиарда китайцев, что на 480 000 человек больше, чем в конце 2021 года.
В подсчет не входят иностранные граждане в Китае, а также население Гонконга, Макао и Тайваня.
Что известно о борьбе с рождаемостью в Китае:
- В 1979 году Компартия Китая начала политику "одна семья – один ребенок". Борьба с рождаемостью стала основой местной демографической политики, но уже в 2010 годах демографы начали предупреждать о риске катастрофы.
- Политику "одна семья – один ребенок" отменили, но рождаемость до сих пор продолжает падать.