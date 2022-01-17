Рождаемость в Китае упала ниже чем в период Великого голода

КНР обнародовала демографические данные за 2021 год. В прошлом году она была ниже, чем во времена правления Мао Цзэдуна.

Сейчас Китай является самой населенной страной. Национальное статистическое бюро страны опубликовало данные о рождаемости и смертности за 2021 год.

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Статистика последних лет

С 2020 года рождаемость в КНР упала с 12 миллионов до 10,62 миллиона. Зато умерли 10,1 миллиона жителей страны, то есть прирост населения оказался очень небольшим.

Примечательно, что количество новорожденных китайцев в 2021 году было меньше, чем во время Великого голода времен Большого скачка конца 1950-х годов при Мао Цзэдуне, когда рождаемость снизилась до небывалого в XX веке уровня.

Число новорожденных на 1000 человек в Китае в прошлом году упало до 7,52 – самого низкого уровня по крайней мере с 1978 года.

Рождаемость в Китае с 1950 года / Инфографика Bloomerg

Обратите внимание: в Конце 2020 года в материковом Китае проживало 1,41 миллиарда китайцев, что на 480 000 человек больше, чем в конце 2021 года.

В подсчет не входят иностранные граждане в Китае, а также население Гонконга, Макао и Тайваня.

Что известно о борьбе с рождаемостью в Китае: