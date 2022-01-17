Народжуваність у Китаї впала нижче ніж в період Великого голоду
Джерело:Bloomerg
КНР оприлюднила демографічні дані за 2021 рік. Минулоріч вона була нижчою, ніж у часи правління Мао Цзедуна.
Наразі Китай є найнаселенішою країною. Національне статистичне бюро країни опублікувало дані про народжуваність та смертність за 2021 рік.
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Статистика останніх років
Від 2020 року народжуваність в КНР впала з 12 мільйонів до 10,62 мільйона. Натомість померли 10,1 мільйона мешканців країни, тобто приріст населення виявився дуже невеликим.
Примітно, що кількість новонароджених китайців у 2021 році була меншою, ніж під час Великого голоду часів Великого стрибка кінця 1950-х років при Мао Цзедуні, коли народжуваність знизилася до небувалого у XX століття рівня.
Кількість новонароджених на 1000 людей в Китаї минулого року впав до 7,52 – найнижчого рівня принаймні з 1978 року.
Народжуваність в Китаї від 1950 року / Інфографіка Bloomerg
Зверніть увагу: Наприкінці 2020 року в материковому Китаї проживало 1,41 мільярда китайців, що на 480 000 людей більше, ніж наприкінці 2021 року.
У підрахунок не входять іноземні громадяни у Китаї, а також населення Гонконгу, Макао та Тайваню.
Що відомо про боротьбу з народжуваністю в Китаї:
- У 1979 році Компартія Китаю розпочала політику "одна сім'я – одна дитина". Боротьба із народжуваністю стала основою місцевої демографічної політики, але вже у 2010 роках демографи почали попереджати про ризик катастрофи.
- Політику "одна сім'я – одна дитина" скасували, але народжуваність досі продовжує падати.