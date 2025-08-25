В Украине военнообязанных могут объявить в розыск по представлению ТЦК и СП. Это влечет за собой задержание полицией и принудительную доставку в территориальный центр.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua, передает 24 Канал. В Украине военнообязанных, которые не выполняют требования законодательства о мобилизации, могут объявить в розыск по обращению территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Что означает розыск от ТЦК и какие могут быть последствия для мужчин?

Это обращение является обязательным к исполнению для полиции, которая должна задержать правонарушителя и доставить его в ТЦК.

Речь идет не об уголовной, а об административной ответственности. Человека могут принудительно доставить в случае нарушения правил воинского учета, неприбытия по повестке или невыполнения других требований законодательства об обороне и мобилизации.

Целью такого задержания и доставки в ТЦК и СП является исключительно составление протокола об административном правонарушении,

– подчеркнула юрист Марина Бекало.

Фактически, после того как лицо доставят в ТЦК и СП, обращение считается выполненным, а значит статус "в розыске" снимается. Сведения о нарушителе попадают в базу данных МВД, и полиция обязана реагировать на них в максимально короткие сроки.

Как проверить, почему вас объявили в розыск?

По словам Марины Бекало, в сообщении ТЦК в полицию обязательно указываются основания для применения принудительных мер. Чаще всего это:

нарушение правил воинского учета;

неявка по повестке;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии;

другие нарушения мобилизационного законодательства.

Впрочем, подробную информацию по конкретному случаю может предоставить только ТЦК и СП – по письменному запросу или при личном обращении.

Таким образом, объявления в розыск от ТЦК не означает уголовного дела, но создает серьезные правовые последствия: задержание полицией, принудительная доставка в центр комплектования и внесение в соответствующие базы МВД.