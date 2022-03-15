В Рубежном враг разрушил интернат для детей с недостатками зрения: 4 погибших

Обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. В Рубежном враг разрушил интернат для детей с недостатками зрения "Хрусталик", городскую больницу и 3 школы.

На данный момент известно, что под обстрелами погибли четыре человека. Пока не сообщили, дети ли это.

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Ситуация сложная по всей области

Оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей Луганщины. Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горение домов в Попасной, Рубежном, Северодонецке и неразорванные снаряды на улицах стали реалиями настоящего.

Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры круглосуточно работают на грани человеческих возможностей, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организовали поставки технической воды и гуманитарной помощи.

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