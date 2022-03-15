У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушеннями зору: 4 загиблих

Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушеннями зору "Кришталик", міську лікарню та 3 школи.

Наразі відомо, що під обстрілами загинули чотири людини. Поки що не повідомили, чи це діти.

До теми Міста області не впізнати: Гайдай розповів про руйнування на Луганщині

Ситуація складна по всій області

Окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів Луганщини. Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палання будинків у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку і нерозірвані снаряди на вулицях стали реаліями сьогодення.

Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери цілодобово працюють на межі людських можливостей, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організували постачання технічної води та гуманітарної допомоги.

Днями у Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового: відео