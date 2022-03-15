У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушеннями зору: 4 загиблих
Джерело:Сергій Гайдай
Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушеннями зору "Кришталик", міську лікарню та 3 школи.
Наразі відомо, що під обстрілами загинули чотири людини. Поки що не повідомили, чи це діти.
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Ситуація складна по всій області
Окупанти продовжують обстрілювати мирних жителів Луганщини. Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палання будинків у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку і нерозірвані снаряди на вулицях стали реаліями сьогодення.
Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери цілодобово працюють на межі людських можливостей, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організували постачання технічної води та гуманітарної допомоги.
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