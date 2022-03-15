Зокрема Гайдай розповів, що тільки протягом доби окупанти 57 разів обстріляли міста та селища регіону. Такі дані посадовець оприлюнив 14 березня.

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Окупанти обстрілюють Луганщину

Внаслідок "російського звільнення" є загиблі та поранені мирні мешканці. Порахувати точно вкрай важко, бо обстріли не вщухають. В мережі тільки повідомлення про розшуки людей, багато зниклих,

– заявив Гайдай.

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