Жестокое убийство на Львовщине: супругов местных предпринимателей расстреляли в собственном доме

В поселке Лопатин на Львовщине произошло жестокое убийство. Жертвами оказались местный предприниматель Руслан Белоус и его жена Галина.

По предварительной информации, убийца стрелял из охотничьего ружья. Об этом сообщает zaxid.net.

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Что известно об убийстве на Львовщине

В полиции Львовщины сообщили, что 51-летний предприниматель был застрелен в ночь на 4 октября на территории его собственного двора. В доме полицейские также нашли тело его 48-летней жены с травмами головы.

Как сообщают местные жители, трагическое убийство произошло в поселке Лопатин, ранее принадлежавшем к Радеховскому району. Около пяти утра тела Руслана и Галины Белоусов, погибших от огнестрельных ранений, нашел их зять в деревянном доме, расположенном на территории частных озер возле леса.

Полиция объявила план "Перехват" для поиска убийцы. По предварительной информации, стреляли из охотничьего ружья.

В то же время издание "Буск онлайн" сообщило в Фейсбуке, что преступление, вероятно, совершил человек в камуфляжной одежде, который скрылся на автомобиле SsangYong Rexton черного цвета. По данным полиции, этот автомобиль принадлежал убитому предпринимателю.

Что известно о Руслане Билоусе

Согласно данным YouControl, Руслан Белоус занимался грузовыми перевозками, производством деревянных строительных конструкций и торговлей, а также был владельцем местных озер.

Кроме того, он был одним из соучредителей общественного формирования "Лопатинская стража", которое занимается охраной общественного порядка.

Полиция открыла два уголовных производства по статьям об умышленном убийстве двух лиц и незаконном завладении транспортным средством. Виновнику грозит пожизненное заключение.