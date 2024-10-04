Выяснилось, что к убийству причастны двое мужчин: 53-летний и 51-летний жители столицы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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На Киевщине задержали заказчика и исполнителя убийства

В полицию 3 октября поступило сообщение от администратора одного из отелей в Броварах о том, что она, услышав звуки выстрелов, пошла узнать, что происходит. В одном из номеров она обнаружила тело неизвестного мужчины.

На месте происшествия полицейские установили, что погибшим является 48-летний житель Львовской области. У мужчины имелись огнестрельные ранения в области головы, грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к совершенному убийству причастны двое мужчин: 53-летний и 51-летний жители столицы. Полицейские установили, что между потерпевшим и злоумышленником возникли неприязненные отношения. Фигурант уговорил своего товарища убить оппонента. 51-летний мужчина пришел в номер в гостинице потерпевшего и, осуществив несколько выстрелов, убежал,

– рассказали правоохранители.

Правоохранители установили местонахождение и задержали и заказчика, и исполнителя. У исполнителя убийства также изъяли пистолет, патроны, три ручные гранаты типа РГД-5 и одну гранату Ф-1. Кроме этого, было найдено и изъято орудие убийства – пистолет.

Следователи расследуют уголовное производство по факту умышленного убийства, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.