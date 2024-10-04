З'ясувалося, що до вбивства причетні двоє чоловіків: 53-річний та 51-річний мешканці столиці. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області.

Читайте також Прив'язав до дерева і бив палицею: у Львові чоловік на прохання власниці забив собаку

На Київщині затримали замовника і виконавця вбивства

До поліції 3 жовтня надійшло повідомлення від адміністраторки одного із готелів у Броварах про те, що вона, почувши звуки пострілів, пішла дізнатись, що відбувається. В одному з номерів вона виявила тіло невідомого чоловіка.

На місці події поліцейські встановили, що загиблим є 48-річний мешканець Львівщини. У чоловіка були наявні вогнепальні поранення в області голови, грудної клітини та живота. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до скоєного вбивства причетні двоє чоловіків: 53-річний та 51-річний мешканці столиці. Поліцейські встановили, що між потерпілим та зловмисником виникли неприязні стосунки. Фігурант вмовив свого товариша вбити опонента. 51-річний чоловік прийшов до номеру в готелі потерпілого та, здійснивши декілька пострілів, втік,

– розповіли правоохоронці.

Правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали і замовника, і виконавця. У виконавця вбивства також вилучили пістолет, патрони, три ручні гранати типу РГД-5 та одну гранату Ф-1. Окрім цього, було знайдено та вилучене знаряддя вбивства – пістолет.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.