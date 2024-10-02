Мережу сколихнуло відео жорстокого поводження з твариною. Наразі відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження щодо цього факту.

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За даними правоохоронців, подія трапилась вдень 26 вересня на подвір'ї будинку на вулиці Щирецькій.

"На подвір'ї будинку поліцейські виявили труп собаки. Попередньо встановлено, що тварину було вбито дерев'яною палицею", – ідетья у повідомленні.

Також правоохоронці встановили особу чоловіка, який завдав смертельних травм тварині. Ним виявився 84-річний львів'янин.

Очевидці зафільмували вбивство тварини

Громадська організація із захисту прав тварин URSA з посиланням на місцеву волонтерку Таню Федько пише, що перехожі намагалися перелізти через паркан, аби врятувати собаку, але перелізти паркан було складно, їм вдалось лише зафіксувати вбивство на відео.

Місцеві волонтери викликали поліцію, але до її приїзду собака загинула від отриманих травм.

Пес був хворий: як виправдала злочин власниця

Власниця тварини Євгенія Онисько розповіла Суспільному, що собака був хворий, а тому вона попросила друга, аби він прийшов і забив його.



Собаку, яку вбили / Фото Суспільне

"Пес заразився лишаєм і я захворіла, вже лікуюся три тижні. З пса шерсть злізла, хворий пес, таких хворих собак знищують, як вони для людей небезпечні. Як сяду то сяду, то що я зроблю, вже нічого не зміню. І так душа болить", – каже Євгенія Онисько.

У дворі жінки мешкає ще один пес, активісти вимагали віддати тварину, але та – відмовилася. Мовляв, це собака сина, він привіз її з фронту

"Той другий собака — сина, він привіз його з фронту, я не можу віддати. Син вже прочитав в інтернеті казав: "Мамо, як ти могла таке зробити?" То був старий пес, 10 років мав, шкандибав, бо машина наїхала, а тепер лишай, я не вміла собі ради дати", — додає вона.

Відповідальність за скоєне

За фактом жорстокого поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Також призначили експертизи.