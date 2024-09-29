Молоду пару врятували раніше, а от на пошуки домашньої улюблениці рятувальники витратили час. Про це повідомляє Суспільне.

Важливо Наймасованіший авіаудар по Запоріжжю: є багато постраждалих, серед яких – діти

У Запоріжжі з-під завалів врятували кішку

Зранку 29 вересня ворог завдав наймасованішого авіаудару по Запоріжжю, запустивши 13 керованих авіабомб. Одна з КАБів влучила у багатоповерхівку, частково зруйнувавши будівлю.

Під завалами опинилася молода пара – Вероніка та Артем. Разом з ними страшний ранок пережили і їхні домашні улюбленці – кішка Меган та собака.

Прокинулися після першого вибуху і пішли до коридору сиділи. Бачимо стіни на нас летять. Ми швидко взяли сумку, якісь речі, почали шукати тварин. Тварини забилися під ліжка. Найстрашніше те, що ми лишалися заблоковані й ти не можеш вийти. Квартири немає просто,

– розповіла Вероніка.

Рятувальники врятували чоловіка та жінку, а також допомогли деблокувати тварин. Собаку звільнили раніше. Нині Вероніка крізь сльози жартує, що він – "десантник", адже рятувальники його спускали з другого поверху.

Нині з твариною все добре і його відвезли до рідних. Пара ж повернулася на пошуки кішки.

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На щастя, домашня улюблениця фізично не постраждала, але дуже налякана. Кішка на прізвисько Меган постійно шипить та нявкає.

Ми нашу кішку взагалі знайшли на Хортиці й забрали, їй три роки,

– пригадала Вероніка.

Вона додала, що Меган просто прийшла до них на руки, сіла і так вона знайшла нову сім'ю.

Врятована кішка Меган / Фото Суспільне

Станом на зараз у Запоріжжі 16 постраждалих унаслідок обстрілу. Серед потерпілих двоє дітей – 17-річний хлопець та 8-річна дівчинка.