Сеть всколыхнуло видео жестокого обращения с животным. Известно, что полиция открыла уголовное производство по этому факту.

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По данным правоохранителей, происшествие случилось днем 26 сентября во дворе дома на улице Щирецкой.

"Во дворе дома полицейские обнаружили труп собаки. Предварительно установлено, что животное было убито деревянной палкой", – идетья в сообщении.

Также правоохранители установили личность мужчины, который нанес смертельные травмы животному. Им оказался 84-летний львовянин.

Очевидцы сняли на видео убийство животного

Общественная организация по защите прав животных URSA со ссылкой на местную волонтерку Таню Федько пишет, что прохожие пытались перелезть через забор, чтобы спасти собаку, но перелезть забор было сложно, им удалось только зафиксировать убийство на видео.

Местные волонтеры вызвали полицию, но до ее приезда собака погибла от полученных травм.

Пес был болен: как оправдала преступление владелица

Владелица животного Евгения Онисько рассказала Общественному, что собака была больна, а потому она попросила друга, чтобы он пришел и забил его.



Собаку, которую убили / Фото Суспільне

"Пес заразился лишаем и я заболела, уже лечусь три недели. С пса шерсть слезла, больной пес, таких больных собак уничтожают, как они для людей опасны. Как сяду то сяду, то что я сделаю, уже ничего не изменю. И так душа болит", – говорит Евгения Онисько.

Во дворе женщины живет еще один пес, активисты требовали отдать животное, но и – отказалась. Мол, это собака сына, он привез ее с фронта

"Та вторая собака - сына, он привез его с фронта, я не могу отдать. Сын уже прочитал в интернете говорил: "Мама, как ты могла такое сделать?" То был старый пес, 10 лет имел, ковылял, потому что машина наехала, а теперь оставь, я не умела себе помочь", - добавляет она.

Ответственность за содеянное

По факту жестокого обращения с животными. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет. Также назначили экспертизы.