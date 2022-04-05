В русскую ложь, что убийства в Буче – фейк, уже никто не верит

По поводу фотографии – той, что заняла вчера почти всю первую полосу the Times, да и вообще почти все первые полосы почти всех изданий крупнейших стран мира, разумеется, исключая Россию.

Находятся те, кто задается вопросом: «А не фейк ли это?» Я, как инвестиционный менеджер, не могу не признать, что вопрос правильный – верить никому нельзя («мне можно», добавлял Мюллер, но я не буду).

Читайте также Абсолютная неадекватность: Россия уже не скрывает, что творит геноцид украинского народа

Я же как инвестиционный менеджер должен уметь и отвечать на такие вопросы в условиях неопределенности, причем отвечать желательно точно. И вот как бы я отвечал на этот вопрос.

Россия лжива по определению

Те, кто известен паталогическим враньем, редко говорят правду – однако это не исключено.

Помогает деталь: те, кто способен врать, всегда врут так, как им выгодно. "Сумма" превращается в хорошо известное правило: если те, кто известен паталогическим враньем, говорят то, что им очень выгодно – почти 100% вероятность что они врут.

Фактчекинг уничтожает все доводы России

Вспоминаю про "она утонула", "форму можно купить в Военторге", «самолет, наполненный трупами», "испанского диспетчера", "поехали посмотреть на шпиль" и прочее, и понимая, как важно не признавать официальной России изображенного на фотографии, делаю вывод: врут и сейчас.

Фейки в наше время легко организовать, но легко и проверить. Отличительной особенностью пропагандистского фейка является его закрытость от независимого изучения.

Поэтому в России так не любят наблюдателей на выборах, независимые СМИ, иностранных агентов – и тем не менее всегда "попадаются" на своих фейках.

Поэтому основу российской пропаганды составляют теории заговора – ведь заговор по определению вещь скрытая, не проверишь.

Фотографии, о которых идет речь, сделаны корреспондентами нескольких независимых информационных агентств.

На месте побывало множество совершенно независимых людей. Содержимое означенных фотографий приглашены проверять эксперты международных правозащитных и юридических организаций.

Украинская сторона активнейшим образом просит и требует независимого и тщательного расследования.

Создавая фейк, при таком подходе нельзя надеяться на то, что он устоит и никто даже и пытаться бы не стал. Хуже того. Вы помните, что там в кадре? Так вот, кто-то виновен в произошедшем; идея "это всё постановка" при имеющемся уровне открытости даже не стоит обсуждения.

Если станет ясно, что обвинение России – фейк, то автоматически обвинение падет на украинскую сторону. Как вы думаете, кто-то стал бы так рисковать? Я уверен, что нет.

Геноцид – давний метод русских

При всем ужасе изображенного, в нем нет ничего нового не только для мировой истории (фактически каждая война приносит такие эпизоды), но и для этой войны.

Способ в итоге не так важен и ракета, попадающая в жилой дом, больницу или театр, по сути, ничем не лучше.

Те, кто их направляют, знают, что делают, при этом не находясь в аффекте, в отличие от убийц с автоматами в руках.

Так что "они такого не могли" отменяется. Могут, и без фотографий мы видим, что могут.

Хватает ли этих трех аргументов чтобы сделать вывод?

По-моему, их более чем достаточно. Но выводы делать не нам, а компетентным международным органам, тем самым, в которые Россия, "ДНР" и "ЛНР" так ни разу и не представили никаких доказательств так называемых "зверств украинской армии во время конфликта 2014 – 15 годов" и которые не были допущены для самостоятельного сбора фактов в "ДНР" – " ЛНР" в тот период.

Как и с самолетом, выводы будут.

Не узнать о них сможет лишь тот, кто заткнет себе уши воском и наденет на глаза шоры, идущие как известно в одном комплекте с кнутом и седлом. Так что если не согласны со мной, давайте подождем.

Зеленский: Я приглашаю Меркель и Саркози посетить Бучу – смотрите видео: