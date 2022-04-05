У російську брехню, що вбивства у Бучі – фейк, вже ніхто не вірить

З приводу фото – того, що зайняло майже всю першу шпальту Times, та й взагалі майже всі перші шпальти майже всіх видань найбільших країн світу, але тільки не Росії.

Знаходяться ті, хто запитує: "А чи не фейк це?". Я, як інвестиційний менеджер, не можу не визнати, що питання правильне – вірити нікому не можна ("мені можна", додавав Мюллер, але я не буду).

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Я ж, як інвестиційний менеджер, мушу вміти відповідати на такі питання в умовах невизначеності, причому відповідати бажано точно. І ось як би я відповідав на це запитання.

Росія брехлива за визначенням

Ті, хто відомий патологічною брехнею, рідко говорять правду – однак це не виключено. Допомагає деталь: ті, хто здатний брехати, завжди брешуть так, як їм вигідно.

Кількість таких випадків перетворюється на добре відоме правило: якщо ті, хто відомий патологічною брехнею, кажуть те, що їм дуже вигідно, – майже 100% ймовірність, що вони брешуть.

Фактчекінг знищує всі аргументи Росії

Згадую про "вона потонула", "форму можна купити у Військторгу", "літак, наповнений трупами", "іспанського диспетчера", "поїхали подивитися на шпиль" та інше, і розуміючи, як важливо не визнавати офіційної Росії зображеного на фотографії, роблю висновок: брешуть і зараз.

Фейки в наш час легко організувати, але легко перевірити. Відмінною особливістю пропагандистського фейку є його закритість незалежного вивчення. Тому в Росії так не люблять спостерігачів на виборах, незалежні ЗМІ, іноземних агентів – проте завжди "паляться" на своїх фейках.

Саме тому основу російської пропаганди складають теорії змови – адже змова за визначенням річ ​​прихована, не перевіриш.

Фотографії, про які йдеться, зроблені кореспондентами кількох незалежних інформаційних агентств. На місці побувало безліч абсолютно незалежних людей. Правдивість зазначених фотографій запрошено перевіряти експерти міжнародних правозахисних та юридичних організацій.

Українська сторона найактивніше просить і вимагає незалежного та ретельного розслідування.

Створюючи фейк, при такому підході не можна сподіватися, що він встоїть і ніхто навіть намагатися не став. Гірше за те. Ви пам'ятаєте, що там у кадрі? Так ось, хтось винен у тому, що сталося; ідея "це все постановка" при рівні відкритості навіть не варта обговорення.

Якщо стане зрозумілим, що звинувачення Росії – фейк, то автоматично звинувачення впаде на українську сторону. Як ви вважаєте, хтось став би так ризикувати? Я певен, що ні.

​Геноцид – традиційна зброя Росії

З усього жаху зображеного, у ньому немає нічого нового як для світової історії (фактично кожна війна приносить такі епізоди), але й цієї війни. Спосіб у підсумку не такий важливий, адже ракета, що потрапляє до житлового будинку, лікарні або театру, по суті, нічим не краща.

Ті, хто їх спрямовують ракету, знають, що роблять, причому, не перебуваючи в афекті, на відміну від убивць з автоматами в руках. Тож "вони такого зробити не могли" скасовується. Можуть і без фотографій, ми бачимо, що можуть.

Чи вистачає цих трьох аргументів, щоб зробити висновок?

На мою думку, їх більш ніж достатньо. Але висновки робити не нам, а компетентним міжнародним органам, тим самим, до яких Росія, "ДНР" і "ЛНР" так жодного разу і не надали жодних доказів так званих "звірств української армії під час конфлікту 2014 – 15 років" і які не були допущені для самостійного збору фактів у "ДНР" – " ЛНР" у той період.

Як і з літаком, висновки будуть.

Не дізнатися про них зможе лише той, хто заткне собі вуха воском і одягне на очі шори, що йдуть, як відомо, в одному комплекті з батогом і сідлом. Тож, якщо не згодні зі мною, давайте зачекаємо.

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