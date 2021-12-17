Самая опасная угроза здравоохранению в мире, – в G7 высказались об Омикроне

Омикрон продолжает распространяться по миру. В ВОЗ уже предупредили о серьезной опасности этого штамма из-за его стремительного распространения. Министры здравоохранения стран Большой семерки (G7) тоже обеспокоены новым вариантом.

Наибольшая угроза здоровью

А именно, ростом количества случаев инфицирований. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании, которое сейчас председательствует в G7.

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Так, они убеждены, что его следует рассматривать как "самую большую угрозу здоровью людей во всем мире".

Также там отметили, что всем странам важно сотрудничать и обмениваться данными, которые известны на данный момент о новом варианте. Это и должно стать "ключом в разрешении ситуации".

Также министры подчеркнули, что важно иметь глобальный доступ к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам, чтобы противодействовать распространению штамма Омикрон.

Повысить уровень вакцинации

Кроме того, министры согласились, что нужно делать ревакцинацию населения. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.

Омикрон является серьезной угрозой для нас. И, возможно, вакцины лишь частично эффективны против него. Наши медучреждения сейчас переполнены. Это касается и невакцинированных людей. Поэтому нужно повышать уровень вакцинации,

– отметила фон дер Ляєн.

Распространение штамма Омикрон: последние новости

Новый вариант коронавируса впервые зафиксировали в Южно-Африканской Республике (ЮАР) во второй половине ноября 2021 года. Его обнаружили в 77 странах.

По данным ученых этот вариант может быть еще заразнее, чем Дельта. Все из-за большого количества мутаций.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество случаев инфицирования этим штаммом удваивается каждые 2 – 3 недели.

Ученые только выяснили, что штамм Омикрон в 70 раз быстрее размножается в тканях бронхов пациентов. Но в 10 раз медленнее в легких.

Однако конкретные последствия заражения именно Омикроном ученые пока не проанализировали.

Вместе с тем, 13 декабря в Великобритании зафиксировали первую смерть именно от этого варианта коронавируса.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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