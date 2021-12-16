В ВОЗ обеспокоены скоростью распространения штамма Омикрон

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что количество случаев инфицирования этим штаммом удваивается каждые 2–3 недели.

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У ВОЗ есть достаточно информации, свидетельствующей, что этот штамм распространяется очень быстро, с удвоением количества случаев каждые 2–3 дня,

– заявил Набарро.

Он отметил, что сейчас – только начало, поскольку распространение штамма неуклонно ускоряется.

По словам Набарро, он "никогда не был более озабочен" коронавирусом, чем сейчас, поскольку многие люди считают, что течение заболевания вследствие инфицирования штаммом Омикрон не такое тяжелое, как, например, Дельта.

Однако большое количество больных может создать непосильную нагрузку на медицинскую систему.

Я считаю, что в ближайшие недели появиться очень серьезная проблема, – сказал он.

Важно! В ВОЗ сообщили, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Сейчас в мире зарегистрировали только один смертельный случай в результате инфицирования этим штаммом.

Главное о штамме Омикрон

Вероятно, новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. В регионе привито лишь 35% населения, а только на континенте — 6,6%.

Сейчас случаи заражения Омикроном зафиксировали уже почти в 80 странах.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

Ученые не располагают окончательными данными об эффективности имеющихся вакцин против штамма. Так в Pfizer заявили, что их вакцина обеспечила только 33% защиты от заражения штаммом Омикрон. Поэтому необходима бустерная доза препарата.

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