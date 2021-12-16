У ВООЗ стурбовані швидкістю поширення штаму Омікрон

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з COVID-19 Девід Набарро заявив, що кількість випадків інфікування цим штамом подвоюється кожні 2 – 3 тижні.

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У ВООЗ є достатньо інформації, яка свідчить, що цей штам поширюється дуже швидко, з подвоєнням кількості випадків кожні 2 – 3 дні,

– заявив Набарро.

Він зазначив, що зараз – тільки початок, оскільки поширення штаму невпинно пришвидшується.

Головна небезпека – навантаження на медичну систему

За словами Наварро, він "ніколи не був більш стурбованим" коронавірусом, ніж зараз, оскільки багато людей вважають, що перебіг захворювання внаслідок інфікування штамом Омікрон не такий тяжкий, як, наприклад, Дельта.

Однак велика кількість хворих може створити непосильне навантаження на медичну систему.

Я вважаю, що найближчими тижнями з'явиться дуже серйозна проблема, – зауважив він.

Важливо! У ВООЗ звітували, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Наразі у світі зареєстрували лише один смертельний випадок внаслідок інфікування цим штамом.

Головне про штам Омікрон

Ймовірно, новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

Наразі випадки зараження Омікроном зафіксували вже майже у 80 кранах.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Вчені не мають остаточних даних щодо ефективності наявних вакцин проти штаму. Так у Pfizer заявили, що їх вакцина забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон. Тому необхідна бустерна доза препарату.

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