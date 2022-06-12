Сами убивают своих раненых: боевая медикиня показала содержимое аптечки оккупанта
Содержимое аптечек русских оккупантов очень впечатляет. Средства во вражеских военных не просто неэффективны, но очень устаревшие и грязные.
Боевая медикиня, инструктор по тактической медицине Мария Назарова показала 24 канала аптечку российских военных. Она уже имеет 4 трофейных набора лекарственных средств кафиров.
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Кафиры не умеют пользоваться мародеренным
По ее словам, россияне сами осознают, насколько ужасно содержание их аптечек и как круто вместо украинских защитников.
Есть факты, как кафиры оказывают помощь намародеренными нашими аптечками и это все равно некачественно, ведь они не умеют ими пользоваться,
– подчеркнула Назарова.
Несмотря на то, что российские захватчики наворовали в украинской армии качественные турникеты и бандажи, это им вообще не помогает.
"Приятно видеть, что кафиры такие неподготовленные. Зато наши аптечки, если и не идеальны, то все равно гораздо круче", - отметила медикиня.
Что есть в аптечке оккупанта
Аптечка из танка кафиров, который имеет инструктор из тактической медицины, – железная, тяжелая и не очень гигиеническая. В ней содержатся:
- резиновый жгут, который порвется при его наложении;
- индивидуальный перевязочный пакет 1983;
- не стерильные и слишком загрязненные бинты.
Я бы сказала, что эти аптечки скорее помогают убивать раненых. Они ведь дают надежды, которой нет,
– заметила Назаренко.
Она объяснила, что человек может попытаться наложить этот резиновый жгут, но он точно не сработает.
Также, как отметила парамедикиня, в российских аптечках есть наркотические обезболивающие, имеющие много побочных эффектов, в частности, моментально угнетают дыхательные центры.
"Для того, чтобы спасти человека, нужны турникет, окклюзионная наклейка, качественные средства, а не просто заткнуть рот своему раненому", - сказала она.
Боевая медикиня показала содержание аптечки кафиров: смотрите видео
Сумки российских санитаров тоже впечатляют
Видела Назаренко и сумки российских санитаров, которые удивляют не меньше аптечек захватчиков.
Это 25 бинтов в сумке времен Брежнева, или, может, еще и Хрущева, зеленка, аммиак и все.
– поделилась она.
Такая безответственность и безразличие к своим военным действительно удивляет. Ведь, например, медицинский рюкзак Назаренко со всей утварью стоит примерно как автомобиль.
Что нужно положить в аптечку в хранилище
- Кроме теплых вещей и одежды в бомбоубежище нужно брать медицинские препараты первой необходимости .
- В частности следует взять пластыри , которые должны быть разного размера.
- Также не забудьте об активированном угле от интоксикации.
- В аптечку следует положить препараты для снижения жара, для обезболивания, противоаллергические .
- Обратите внимание на лекарства против диареи и лекарства против желудочной инфекции .
- На случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз подготовьте капли .
- Важно не забыть и лекарство, которое вы принимаете (с расчетом не менее недели) с описанием способа применения и дозы.
- Берите с собой запас масок и термометр .
Аптечка первой необходимости в хранилище / Инфографика 24 канала