Самі вбивають своїх поранених: бойова медикиня показала вміст аптечки окупанта

Вміст аптечок російський окупантів дуже вражає. Засоби в ворожих військових не просто неефективні, а й дуже застарілі та брудні.

Бойова медикиня, інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова показала 24 каналу аптечку російських військових. Вона вже має 4 трофейні набори лікарських засобів окупантів.

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Окупанти не вміють користуватися намародереним

За її словами, росіяни самі усвідомлюють, наскільки жахливий вміст їхніх аптечок і який крутий натомість – в українських захисників.

Є факти, як окупанти надають допомогу намародереними нашими аптечками і це все одно неякісно, адже вони не вміють ними користуватися,

– наголосила Назарова.

Попри те, що російські загарбники накрали собі в української армії якісні турнікети та бандажі, це їм взагалі не допомагає.

"Приємно бачити, що окупанти такі непідготовлені. Натомість наші аптечки, якщо й не ідеальні, то все одно набагато крутіші", – відзначила медикиня.

Що є в аптечці окупанта

Аптечка з танку окупантів, який має інструкторка з тактичної медицини, – залізна, важка й не дуже гігієнічна. У ній містяться:

гумовий джгут, який порветься під час його накладання;

індивідуальний перев'язувальний пакет 1983 року;

не стерильні і дуже забруднені бинти.

Я б сказала, що ці аптечки скоріше допомагають вбивати поранених. Адже вони дають надії, якої немає,

– зауважила Назаренко.

Вона пояснила, що людина може спробувати накласти цей гумовий джгут, але він точно не спрацює.

Також, як відзначила парамедикиня, в російських аптечках є наркотичні знеболювальні, які мають багато побічних ефектів, зокрема моментально пригнічують дихальні центри.

"Для того, щоб врятувати людину, потрібні турнікет, оклюзійна наліпка, якісні засоби, а не просто заткнути рота своєму пораненому", – сказала вона.

Бойова медикиня показала вміст аптечки окупантів: дивіться відео

Сумки російських санітарів також вражають

Бачила Назаренко й сумки російських санітарів, які дивують не менше, ніж аптечки загарбників.

Це 25 бинтів в сумці часів Брежнєва, чи, може, ще й Хрущова, зеленка, аміак і все,

– поділилась вона.

Така безвідповідальність та байдужість до своїх військових справді дивує. Адже, наприклад, медичний рюкзак Назаренко з усім начинням коштує приблизно як автомобіль.

Що треба покласти в аптечку у сховище

Окрім теплих речей та одягу, в бомбосховище потрібно брати медичні препарати першої необхідності.

Зокрема варто взяти пластирі , які повинні бути різного розміру.

, які повинні бути різного розміру. Також не забудьте про активоване вугілля від інтоксикації.

від інтоксикації. В аптечку варто покласти препарати для зниження жару, для знеболення, протиалергічні .

. Зверніть увагу на ліки проти діареї та ліки проти шлункової інфекції .

та ліки . На випадок інфекційно-запальних захворювань очей підготуйте краплі .

. Важливо не забути й ліки, які ви приймаєте (з розрахунком щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози.

(з розрахунком щонайменше на тиждень) з описом способу застосування та дози. Беріть із собою також запас масок та термометр.



Аптечка першої необхідності у сховище / Інфографіка 24 каналу