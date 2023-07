Тайные оборонные планы и почему Альянс медлит с Украиной: интервью с экс-спикером НАТО Джейми Ши

Саммит в НАТО в Вильнюсе уже начался. Киев стремится получить приглашение в Альянс, а НАТО анонсирует многолетнюю программу помощи, которая поможет Украине полностью перейти на новые стандарты. Во время саммита состоится и первое заседание Совета Украина – НАТО.

О возможных гарантиях безопасности, визите Байдена, особенностях нового Совета, а также продолжении мандата Столтенберга – читайте в эксклюзивном интервью 24 Канала с экс-заместителем помощника Генсека Джейми Ши.

Справочно! Джейми Ши, член НАТО в отставке, начал свою карьеру в Альянсе еще в 1980 году. С 2010 по 2018 годы работал заместителем помощника Генерального секретаря по новым вызовам безопасности.



Параллельно работал профессором в колледже Европы в Брюгге. После ухода на пенсию занимает должность профессора стратегии и безопасности Эксетерского университета в Великобритании. Также он работает экспертом в аналитических центрах – Friends of Europe и Chatham house.

Разговор с Джейми Ши был записан за несколько дней до начала саммита НАТО.

Саммит в Вильнюсе: есть ли надежда для Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ставил ультиматум Западу, что не поедет на саммит, если Киев не получит приглашение на вступление. По-вашему, может ли это изменить мнение западных лидеров?

Прежде всего, я думаю, что очень важно, чтобы президент Зеленский поехал в Вильнюс, и я искренне верю, что было бы ошибкой не поехать на этот саммит. Там будут все страны, страны НАТО, которые были большими сторонниками Украины, которые снабжали оружием и финансово помогали с самого начала путинского вторжения в страну. Одной из причин проведения саммита в Вильнюсе было то, что Литва территориально очень близко к Украине и чтобы президенту Зеленскому было легко или сравнительно легко поехать. Я знаю, что в политике, поскольку я много лет занимался этим, иногда хочется оказывать определенное давление, чтобы, возможно, в последнюю минуту внести изменения в коммюнике и так далее, и это нормально. Мы все это знаем.

Но я думаю, что когда дело доходит до следующей недели, 11 и 12 числа, важно, чтобы президент Зеленский был там и пообщался со своими друзьями и партнерами. У французов есть выражение "Les absents ont toujours tort" – "Отсутствуют всегда те, кто неправ"

Второе, что я хотел бы сказать, это то, что вы знаете, что НАТО работает очень настойчиво, чтобы послать очень сильный сигнал Киеву, а также Москве и остальному миру о поддержке Украины со стороны НАТО. Мы можем говорить о деталях, потому что деталей всегда много, но я думаю, что вы знаете, что Альянс собирается выйти за рамки Бухареста 2008 года, с точки зрения языка, с точки зрения посланного политического сигнала, и это будут хорошие новости для президента Зеленского. И это еще одна причина, почему я считаю, что он должен быть там.

Справка. 10 июля Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский прибудет на саммит. Уже 11 июля глава государства прилетел в Вильнюс.



Зеленский в Вильнюсе / Фото BNS

Киев обсуждает предоставление Украине гарантии безопасности с отдельными государствами-членами НАТО. Зеленский ожидает, что долгосрочные гарантии безопасности будут предоставлены на саммите в Вильнюсе. Как вы думаете, какие страны могут выступить гарантами и что будет предусматривать соглашение?

Вы видели на примере Финляндии и Швеции перед тем, как они вступили в НАТО, конечно, Швеция еще не полностью, но все же такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания предоставили двусторонние гарантии безопасности на период между подачей заявки на вступление в НАТО и собственно вступлением в Альянс. Я думаю, что у нас будет что-то подобное и для Украины.

Будем откровенными, страны, которые предоставляют гарантии, должны быть большими, потому что большие страны имеют военный потенциал и дипломатические возможности. Это просто факт жизни. Я не говорю, что если другие страны захотят присоединиться, это не будет приветствоваться, но доверие к большим странам, таким как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Польша, в Альянсе будет исходить от того, что они готовы это сделать. Я считаю, что форма, которую это приобретет, будет прежде всего выражением того, что это не альтернатива членству. Это не означает, что у вас нет основного членства, но у вас есть эти двусторонние договоренности. Это будет как в случае с Финляндией или Швецией, то, что мы называем в дипломатии "мостовым механизмом", то есть переходный этап.

Во-вторых, я думаю, что в форме долгосрочного обязательства будет построение очень большой, профессиональной, хорошо оснащенной украинской армии не только во время войны, но и после войны, которая будет способна защищать и сдерживать Россию. Это может касаться, например, противовоздушной обороны, противоракетной обороны и так далее. Будет обширная программа подготовки, большая программа оснащения. Другими словами, это будет то, что НАТО продолжит делать после войны, то, что Альянс делает для Украины сейчас во время войны, чтобы обеспечить главную силу сдерживания.

Чего я не знаю и не уверен, так это то, что эти страны могут разместить свои войска в Украине. Я предполагаю, что там будут учебные центры, например, перед войной, как вы знаете, НАТО использовало полигон Яворов вместе с Канадой, США, Великобританией для проведения учений, и я предполагаю, что там будет много учебных центров. Я представляю, что будет совместное производство оружия, вы знаете, западные компании, например British Aerospace, уже говорят о создании производственных предприятий в Украине.

Безусловно, я думаю, что мы можем предусмотреть долгосрочную программу поставок военной техники, а также обеспечение полной оперативной совместимости Украины с НАТО, проведение учений по стандартам НАТО, безусловно, регулярных учений, таких как Sea Breeze в Крыму, и других учений такого характера.



See Breeze 2021 в Черном море / Фото 73-го морского центра ССО

Если быть очень точным, эти гарантии безопасности, будут ли они называться гарантиями? Я не знаю. Мы слышим, знаете, термин как "обязательства", здесь всегда важен язык, потому что именно НАТО предоставляет гарантии безопасности, но я думаю, что они будут существенными. Эти гарантии не будут гарантиями НАТО, они будут предоставлены, как я уже сказал, на двусторонней основе отдельными заинтересованными странами. И я думаю, что в кулуарах саммита состоятся встречи между президентом Байденом и президентом Зеленским, премьер-министром Сунаком и президентом Зеленским, чтобы попытаться выяснить, что каждая страна хочет и может сделать.

В администрации Байдена подтвердили, что на полях саммита в Вильнюсе американский лидер проведет две двусторонние встречи на высшем уровне – с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Во время подготовки к саммиту государства-члены НАТО согласовывали вопросы будущего членства Украины в Альянсе. Считалось, что США выступали против "политического пути" ко вступлению в НАТО в Вильнюсе. Сейчас известно, что саммит посетит президент США Джо Байден. Является ли этот визит сигналом, что консенсус в предоставлении приглашения в Альянс был согласован?

Я думаю, на саммите будет подтверждено, что двери НАТО открыты и Украина будет членом Альянса, что является позицией Бухарестского саммита. Я думаю, что будет сказано, что план действий по членству не будет необходим для Украины. Иными словами, все, что было сделано до войны и во время войны для того, чтобы сделать Вооруженные Силы Украины совместимыми с НАТО, ученияи так далее, является своего рода заменой Плана действий по членству. Это означает, что после завершения конфликта интеграция Украины будет происходить быстрее, чем это было бы в случае, если бы Украине пришлось провести, например, как некоторым странам на Балканах, 10 лет в рамках Плана действий по членству, прежде чем она смогла бы присоединиться.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 июля подтвердил, что лидеры Альянса будут предлагать отменить ПДЧ для Украины.

Поэтому я думаю, что это будет очень важным сигналом, что вы знаете, когда придет момент, все будет двигаться очень быстро. Я думаю, что проблема НАТО состоит в том, что вы не можете иметь ассоциированное членство в Альянсе, то есть вы не можете быть политически в НАТО, но не быть военным членом НАТО – это полный пакет с точки зрения интеграции.

И когда речь идет о дорожной карте, я считаю, что после завершения конфликта НАТО и Украина проведут определенный обзор, общую оценку того, что, возможно, Украине еще предстоит сделать, чтобы быть полностью готовой, но это будет гораздо проще, потому что это не связано с очень сложным набором требований Плана действий по членству. Поэтому я думаю, что повысив статус Комиссии Украина – НАТО до Совета Украина – НАТО Альянс, таким образом покажет, что статус Украины постоянно растет.

Я думаю, что НАТО также объявит о создании фонда НАТО. Говорят о 500 миллионах евро (в год – 24 Канал) на то, что НАТО делало раньше. Когда я работал в НАТО, мы занимались киберзащитой с Украиной, тренировками, учениями, работой с Министерством обороны, командными структурами, закупками, контролем за качеством.

Итак, если Украине не нужен этот План действий по членству, как тогда получить приглашение в НАТО? В Украине все говорят об особом политическом сигнале. Что это значит? Что НАТО может предложить Украине в этом случае?

Большинство членов Альянса считают, что самое важное – это помочь Украине успешно пройти через эту разрушительную войну. Генеральный секретарь НАТО неоднократно говорил об этом, и я соглашаюсь, что Альянсу будет легче быстро принять Украину, которая является демократической, экономически жизнеспособной, имеет свои порты, имеет свои сельскохозяйственные угодья, имеет свою добычу угля на Донбассе, имеет свою металлургическую промышленность, имеет свои источники энергии. Это очевидно, знаете, если вы выбираете, вы берете машину с исправным двигателем, четырьмя колесами и правильной дверью, вы не возьмете машину, у которой нет двух колес и нет двигателя и одной из дверей.

Украинский интерес состоит в том, чтобы выйти из войны полностью суверенной, неповрежденной страной. Это также важно для НАТО и Европейского союза с точки зрения интеграции. Если Украина победит и выйдет из войны в таком состоянии, а не будет разделенной или разрушенной страной, НАТО будет легче принять такое решение быстро. Именно поэтому, и я лично считаю, что это очень логично, нужно сосредоточиться на том, чтобы Украина победила в войне, тогда все эти политические вопросы станут гораздо проще.

Если война не завершится успехом Украины, а Россия все еще будет находиться на территории Украины – я не знаю, что будет дальше. Это не будет так просто. Именно поэтому вы слышите от лидеров НАТО, что да, Украина будет членом Альянса, но сначала нужно преодолеть войну, потому что это ключ, который открывает путь к решению и других вопросов.

Бунт Пригожина продемонстрировал российское безразличие

Прошлый поход Пригожина на Москву показал Западу, что Путин слаб, а его режим не так уж и нерушим. Параллельно с этим происходит украинское контрнаступление. Как это повлияет на поддержку Украины и стоит ли ожидать еще больше помощи?

Вы знаете, я не официальный представитель НАТО, теперь я работаю в аналитическом центре, поэтому я могу дать вам только свой личный анализ как аналитик. Я думаю, что пригожинский переворот имеет неоднозначный результат: он не длился слишком долго, Пригожин не добрался до Москвы, через 24 часа Путин вернулся и снова контролирует ситуацию. Так действительно ли он имел длительное влияние? Слишком рано об этом говорить. То, что мы увидели со стороны российского населения, было безразличием, а не противодействием. А если ты диктатор, как Путин, ты можешь жить с безразличием.

Помните, как Борис Ельцин прыгнул на танк в 1993 году у Белого дома в Москве? У него была большая поддержка российского населения. Относительно Путина – российское население проявило безразличие, они выжидали в стороне. Военные ждали в стороне, национальная гвардия, полиция. И это не очень хорошая новость для Путина, но, с другой стороны, это лучше, чем оппозиция.



Ельцин с соратниками на танке под Белым домом в Москве во время конституционного кризиса 1993 года / Фото росСМИ

Знаете, если бы, например, армия присоединилась к протесту или случился мятеж в российской разведке или службах безопасности, то это было бы иначе. Так что, к сожалению, по крайней мере в настоящее время контроль вернулся к Путину.

И риск для Украины в том, что Путину нужно показать, что он командир. Поэтому он запускает больше ракет против, например, ресторана в Краматорске, убивая невинных гражданских, просто чтобы показать, что он все еще командует и ведет войну. Проблема также состоит в том, что такое унижение, которое испытал Путин, сделает его, вероятно, еще более решительным в достижении успеха в Украине, чтобы продемонстрировать, что жертвы были не напрасны.



Удар по пиццерии в Краматорске – теракт, совершенный после мятежа Пригожина / Фото Суспільне Донбас

Следующее, что, к сожалению, мы должны учитывать, будучи реалистами, это то, что россияне окопались на сильных укрепленных позициях с танковыми ловушками, рвами с колючей проволокой и с большим количеством мин. Многие украинские солдаты сейчас погибают на этих минах. Россия все еще использует воздух – больше вертолетов, самолетов, где мы знаем, что Украина нуждается в F-16 и так далее.

Недавно министр обороны Шойгу сделал любопытное заявление, когда он появился на публике, его спросили о российских потерях, и он ответил: "Ну, у меня все еще есть 12 миллионов человек в резерве”. Россия готова заплатить эту цену. Весеннее наступление не будет легким, и может пройти много времени и усилий, прежде чем мы увидим решающий прорыв Украины. Я имею в виду, что у меня есть мечты и надежды, но мы тоже должны смотреть на реалии. Это будет нелегко. В современной войне всегда легче обороняться, чем атаковать. Но в Украине есть хорошие генералы, поэтому будем надеяться, что они найдут слабое место в российской обороне.

И, к сожалению, если вы посмотрите на историю, то диктаторы выживают после переворотов. В 1944 году против Гитлера было совершено бомбовое покушение. Оно провалилось и Гитлер вышел сильнее и Вторая мировая война продолжалась еще год. В Косово в 1999 году, когда я был представителем НАТО, я был абсолютно убежден, что Милошевич не переживет потерю Косово – он пережил. Саддам Хусейн пережил унизительное поражение в войне в Персидском заливе в 1991 году. Так что диктаторы, контролирующие власть и имеющие очень пассивное население, обладают этой способностью выживать после таких унижений. Поэтому, к сожалению, мы пока сталкиваемся с Путиным еще на время.

Какие возможности дает Совет Украина – НАТО и почему Бухарестский саммит заблокировал ПДЧ

Уже известно, что на саммите в Вильнюсе состоится первое заседание Совета Украина – НАТО, вы также об этом уже упомянули. Украина окажется за столом принятия решений вместе с другими членами НАТО. Что это даст Украине и какие решения смогут принимать благодаря этому органу?

Господин Кулеба и господин Резников много работают в НАТО или в коалиции, или в контактной группе 50 стран, находящихся под эгидой американского фонда безопасности Ллойда Остина, оказывающего поддержку в обучении и вооружении. Создание Совета, я думаю, будет означать, что Украина может увеличить свою делегацию в НАТО. Киев уже имеет очень эффективную женщину-посла (глава миссии Украина – НАТО Наталья Галибаренко – 24 канал). В этом Совете будут проводиться регулярные консультации, отчеты о ситуации, вы всегда можете быть готовы указать союзникам на потребности и требования Украины. Кроме того, обсуждать будущую форму архитектуры европейской безопасности.

Я думаю, что это интересно: чем больше НАТО поддерживает украинскую армию, тем больше Украина может защитить себя. Но тогда Украина становится более важной для НАТО. Потому что если вы страна-кандидат и скажете: "Эй, у меня есть армия, которая может защитить все НАТО, потому что это очень профессиональная, хорошо управляемая армия с большим опытом", НАТО скажет: "Боже мой, да, вы можете нас защитить". Следовательно, не только НАТО защищает Украину. Я думаю, что настоящий аргумент, который Украина приводит и должна продолжать приводить в этом Совете – если Россия и дальше будет оставаться проблемным государством в то время, когда мы будем строить новую архитектуру европейской безопасности, украинская армия может защитить НАТО и облегчить жизнь с точки зрения обороны Польши, обороны стран Балтии, обороны Финляндии.

В английском языке есть такое ужасное высказывание: "I will scratch your back, if you will scratch my back" ("Рука руку моет", – 24 канал). Но именно эта идея двустороннего пути стала в значительной степени аргументом в европейской безопасности. Этот Совет является хорошей возможностью для Украины перевернуть эту ситуацию и описать все преимущества с точки зрения стабильной будущей архитектуры европейской безопасности, если Украина будет внутри Альянса, а не вне его. Следовательно, это возможности, которые стоит использовать.

Во время саммита в Бухаресте вы работали директором по формированию политики НАТО. Как вы считаете, была ли это ошибка не предоставлять ПДЧ в НАТО Украине в 2008 году? Есть ли шансы избежать повторения сценария в Вильнюсе?

Это очень правильный вопрос. Первый урок, который важен для Вильнюса – не демонстрировать разногласий. Вы знаете, саммит в Вильнюсе – это послание, даже если это не мгновенное членство, которого хотел бы президент Зеленский. Но очевидно, что Альянс должен продемонстрировать четкий, положительный сигнал, и каждый союзник должен придерживаться такой же линии. Мы не хотим, чтобы Путин сказал: "О, эти ребята разделены" – это было бы катастрофой.

Проблема была в отсутствии сплоченности среди союзников. Американцы настаивали на Плане действий по членству для Украины. Немцы и французы в то+ время и другие не хотели идти на этот шаг, и мы приняли компромиссное решение, но оно не отражало единства. Это была попытка замаскировать разобщенность, и я думаю, что история усвоила этот урок. Вы знаете, что имеете дело с россиянами. Разобщенность – это ваша самая большая слабость, даже больше, чем вы думаете.

Я академический историк, и мы не можем переписать историю. На то время союзники не были готовы – это просто факт. Должны ли они быть готовы? Мы можем спекулировать, что было бы, если бы у них было больше воображения или смелости, но, знаете ли, смелость – это очень важно. Простой факт в том, что они не были готовы в тот конкретный момент, и мы должны были предложить лучшее.



Саммит НАТО в Бухаресте / Фото НАТО

Урок состоит в том, что ни одна страна, имеющая гарантии безопасности со стороны НАТО, не претерпела вторжения. И, очевидно, если бы Украина присоединилась к НАТО именно в то время, это, на мой взгляд, стало бы сдерживающим фактором для России. Но следует помнить, что необходимо единство в принятии решений. В то же время и сама Украина, если быть абсолютно честной, не агитировала за членство в НАТО. Вы знаете, конституция предусматривала внеблоковость и изменилась после 2014 года после оккупации Крыма. Тогда у Украины не было тогда президента Зеленского, который бы обеспечивал это вдохновляющее лидерство в отношениях между Украиной и НАТО.

Также в 2008 году были некоторые внутренние проблемы, политическая разобщенность, коррупция – это факторы, которые сдерживали бы членство Украины в Альянсе. Многие говорят, что Бухарест был ошибкой, но и Украина в 2008 году – это не Украина в 2023 году. Как я сказал, это была другая Украина в других обстоятельствах, с другими устремлениями, и потому, знаете ли, мы не можем переписать историю. Если бы у нас в Бухаресте в 2008 году была Украина 2023 года, возможно, немцы, французы и другие были бы готовы перейти Рубикон и предоставить членство тогда.

Подрыв ЗАЭС будет иметь катастрофические последствия для Путина

Вы знаете, сейчас много информации о минировании энергоблоков Запорожской АЭС. В случае катастрофы чего может Украина ожидать от НАТО?

Я не знаю – это честный ответ, потому что я не могу спекулировать. Очевидно, последует реакция Запада. И это было бы преднамеренной катастрофой, особенно после сознательного подрыва Каховской дамбы. Вы знаете, в Гааге в понедельник открылся специальный офис, где пытаются собрать доказательства, создать трибунал для преследования России за преступление агрессии – впервые после Нюрнберга, а также МУС, который рассматривает 77 000 случаев индивидуальных военных преступлений, совершенных российскими солдатами. Любая известная попытка создать диверсию будет еще одним фактором, который поможет вам предоставить убедительную аргументацию для того, чтобы судить российских лидеров за военные преступления.

Вы знаете, что Россия должна быть осторожна, если спровоцирует ядерную катастрофу, она может загрязнить значительную часть Ростова-на-Дону и части России. Кроме того, Чернобыль являлся одним из факторов распада Советского Союза. Я помню 1986 год очень хорошо, который действительно указывал на полную коррумпированность и неадекватность Советского Союза. Тогда мы обсуждали ядерные и политические последствия, так что это не шутка.

Политические последствия для Путина могут быть абсолютно катастрофическими. А что скажут китайцы и индийцы, если Путин это сделает? Я думаю, что Путин будет еще изолированнее. Что скажут южноафриканцы? Я думаю, если россияне сделают нечто подобное, они потеряют эту поддержку. И если Индия перестанет покупать российскую нефть, китайцы перестанут покупать российский газ – это конец режима Путина.

Опять же здесь есть другой аспект. Я знаю, что россияне любят нас пугать. Они очень хорошо умеют пугать и знают, что ядерное оружие пугает нас. Но мы должны быть очень сильными и очень решительными и четко дать понять, что любой преднамеренный акт диверсии будет иметь огромные последствия для России. Рафаэль Гросси, директор Международного энергетического агентства в Вене, часто посещает Запорожье и имеет план вывести военные силы из ЗАЭС, создать под международным надзором безопасное убежище для этой атомной станции. И я думаю, что мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы позволить этому произойти, обеспечивая при этом, особенно после взрыва дамбы, достаточное водоснабжение для запуска реакторов. Я думаю, что в конце концов Путин потеряет гораздо больше, чем он мог бы надеяться получить от этого ужасающего преступления.

Секретные оборонные планы и вступление Швеции в Альянс

Помимо Украины саммит в Вильнюсе отметится утверждением новых оборонных планов для Альянса. Объясните, пожалуйста, что эти планы означают для государств-членов НАТО и почему они считаются историческими?

Это очень важно, поскольку сейчас НАТО нуждается в надежном, детальном плане, чтобы быть уверенным, что если что-нибудь случится, у Альянса будут силы в нужном месте, с нужным оборудованием и в нужное время, чтобы победить. Именно не просто воевать, а победить. Наличие подобных планов также сдерживает Россию. Если Россия знает, что НАТО ее победит, то, знаете ли, Путину становится гораздо сложнее планировать нападение, чем это было в прошлом после 2014 года. У НАТО были эти планы на случай чрезвычайных ситуаций, которые были достаточно общими и не отводили отдельным странам никакой роли. Итак, представьте себе Италию, просто для примера. И вы думаете: "Если что-то случится, где я должна быть? Какая моя задача на международном уровне? Но что Альянс ожидает от меня? 20 танков, 30 танков, 50 танков, самолеты, артиллерию, ПВО? Кто будет рядом со мной? С кем мне нужно общаться? Я должен быть в Болгарии или в Румынии, в Эстонии или в Финляндии?

Следовательно, важность стандартных оборонных планов состоит в том, что они впервые дают отдельным членам Альянса очень важное задание. Поэтому союзники могут сказать: "Да, это моя ответственность, у меня 100 километров фронта, и НАТО рассчитывает на то, что я буду там за три дня и смогу его защитить, иметь там постоянно бронетанковую бригаду с запасами, с боеприпасами".

Дело в том, что здесь есть два очень важных аспекта. Во-первых, планы теперь будут определять учения НАТО, поэтому Альянс не будет проводить какие-то фиктивные учения только для того, чтобы показать, что может перебрасывать войска – он это будет делать. Все учения будут репетициями выполнения плана, поэтому они будут гораздо более реалистичными с точки зрения того, что НАТО планирует делать.

Вторая вещь – это то, что обычно НАТО ожидает начала войны, а затем идет и разворачивает войска. Прекрасно в этих планах то, что 4-е поколение начнется сейчас, на следующий день после того, как планы НАТО будут согласованы в Вильнюсе. Силы будут формироваться в мирное время, хотя это не совсем тот мир, на который мы надеялись. НАТО будет иметь гораздо большее понимание национального планирования и сможет влиять на национальные решения. Зачем вы приобретаете этот военно-морской патрульный корабль, если требование заключается в том, что вы должны покупать больше бронетранспортеров и тому подобных вещей?

И еще одно: генерал Каволли, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, также определил пять критически важных функций для плана, которые должны быть выполнены на многонациональной основе. Первая – для бронетанковых бригад, дислоцированных в Центральной и Восточной Европе, не батальонов, а именно бронетанковых бригад, вторая – для тактических данных из полевых штабов, которые обрабатываются в полевых штабах, для лучшей осведомленности в ситуации. Третья – это интегрированная противоракетная оборона с учетом ошибок. Вы видели это недавно в Германии, противовоздушная оборона с 250 самолетами.

Это урок от россиян: если у вас нет хорошей противоракетной обороны, они будут убивать ваше население с помощью беспилотников и ракет.

Следующее – это огонь, то есть артиллерийский огонь дальнего радиуса действия. Вы знаете, что они атакуют штормовой тенью из этих систем HIMARS, чтобы иметь возможность остановить российское наступление, атакуя глубоко в тылу. Как вы видели на примере Украины, вы используете эти системы очень быстро, боеприпасы калибра 155 миллиметров, 10 000 выстрелов в день, поэтому вам нужна цепочка снабжения. И последнее – это мобильность, 5-й приоритет, способность быстро перебрасывать войска. Если вы находитесь в странах Балтии, но у вас возникла проблема в Финляндии, вы можете быстро перебросить войска из стран Балтии в Финляндию. Вы знаете, что для этого есть самолеты, корабли, логистика, железнодорожные планы, воздушные перевозки и все прочее. Следовательно, планы предполагают, что Альянс рассмотрит, в какой степени многонациональные программы вооружений, такие как PESCO, Европейский оборонный фонд, могут быть использованы для модернизации этих пяти критически важных сил и средств, которые являются ключевыми для успешной деятельности НАТО. Я большой поклонник генерала Каволи. Я думаю, что он интеллектуально один из самых впечатляющих верховных главнокомандующих Альянса, которых я встречал в своей жизни, и он сделал действительно много хорошей работы. Но план не имеет смысла, если он не выполняется, и важной задачей НАТО будет гарантировать его выполнение.

Были надежды, что во время саммита в Вильнюсе Альянс приветствует нового члена – Швецию. Однако Турция блокирует вступление Швеции, а также Венгрия отложила ратификацию заявки. Почему Швеция сталкивается с такими препятствиями? Может ли эта страна присоединиться к Альянсу до конца года?

Это трудно предсказать, потому что все в руках Турции. Вы знаете, что НАТО – это организация, основанная на консенсусе, нам нужна ратификация 31 страны. Венгрия тоже еще не сделала этого, хотя дала понять, что она будет двигаться. Обещания – это хорошо, но действия – еще лучше. В случае с Турцией, она довольна тем, что Швеция сделала многое – отмена эмбарго на поставку оружия, изменения в законы о борьбе с терроризмом, суды начали рассматривать вопрос об экстрадиции определенных лиц.

Турция также заявила (не только президент Эрдоган, но и турецкие дипломаты), что Швеции нужно сделать больше. Я думаю, что они ждут, когда новый закон о борьбе с терроризмом, принятый парламентом всего пару недель назад в Стокгольме, будет реально внедрен. Я думаю, что они хотят увидеть, будут ли суды не просто рассматривать дела, но и выдавать соответствующих лиц. Госсекретарь Йенс Столтенберг, как вы знаете, был очень активен. Он присутствовал на церемонии инаугурации президента Эрдогана. Он очень много работает. Существует группа НАТО, которая объединяет Швецию, НАТО и Турцию вместе, она встречалась в Брюсселе на прошлой неделе, чтобы посмотреть, что еще предстоит сделать.



Встреча Эрдогана, Столтенберга и Кристерссона / Фото из соцсетей Генсека НАТО

Лично говоря, я не очень оптимистично настроен по поводу того, что Швеция присоединится к Альянсу на следующей неделе. У турецкого парламента уже нет времени на заседания для ратификации. Очевидно, это разочарование для меня, потому что, знаете, год назад у нас была проблема в Мадриде, а через год мы здесь. Прогресс есть – Финляндия присоединилась, так что прогресс есть, но он еще не полный. И НАТО нужна Швеция, в этом нет никаких сомнений. Но, знаете, НАТО придется продолжать работать. Я думаю, что очень важно, чтобы обе стороны четко понимали, что они должны сделать, и когда они это сделают. Нам нужно избегать неразберихи, нужна ясность, что Швеция должна сделать, чтобы Турция не просила больше и двигалась вперед немедленно к ратификации. Вы знаете, мы видели в случае с Финляндией, что когда турки решают это сделать, они могут сделать это за несколько дней.

Альянс должен понять, кого ищет на место Столтенберга

10 июля Йенс Столтенберг сообщил, что в результате переговоров в трехстороннем формате между Альянсом, Швецией и Турцией Реджеп Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в Альянс.

Йенсу Столтенбергу уже во второй раз после начала полномасштабной войны продлили мандат Генсека. Как вы думаете, как влияет роль Столтенберга на ход войны в Украине?

Я думаю, что это было неизбежно по двум причинам. Во-первых, в Альянсе все любят Столтенберга, и было ощущение, что если вы ищете генерального секретаря, то лучший – это тот, кто уже работает на этом посту с 2014 года, имеет большой опыт, отличные контакты с членами Альянса. Он очень стойкий, хороший коммуникатор и знает политику Альянса. Вы никогда не увидите, чтобы Столтенберг ошибался. А это нелегко, когда ты работаешь на этом посту столько лет. И поэтому в определенной степени есть ощущение, что в вопросах Украины он лучше всего подходит для того, чтобы обосновывать необходимость военной поддержки. Для Украины он – лучший специалист по оборонным расходам.

Мы говорили о Турции, кто знает президента Эрдогана лучше всех западных лидеров, потому что общается с ним уже 10 лет? Столтенберг. Итак, когда у вас шторм на море, и у вас есть хороший капитан на палубе, вы не меняете капитана. Другая причина состоит в том, что, честно говоря, еще не было консенсуса по альтернативе. Было много имен, но из дискуссий между членами Альянса по поводу этих кандидатов стало ясно, что ни один из них не может получить согласие 31 страны.

Знаете, некоторым нравится идея премьер-министра, потому что Столтенберг был бывшим премьер-министром – это сузило круг имен. Другие говорят, что наступила пора для женщины. Это мое личное мнение, потому что НАТО еще не возглавляла женщина, а для имиджа НАТО важно наладить связь с другими поколениями людей, то есть с разными аудиториями. Другие считают, что пришло время для Центральной и Восточной Европы, потому что они вносят большой вклад. Страны Средиземноморья говорят: "Подождите, у нас уже много лет никого не было после того, как Франсиско Солана, мой старый босс, приехал в 1990-х годах".

Понятно, что все еще существуют, знаете, эти географические разногласия относительно того, кого именно искать, какой месседж пытаются донести. Выбор Генерального секретаря – это не просто о личности, он много говорит о будущем направлении, в котором движется НАТО, и если вы не имеете, возможно, четкого представления, что вы хотите донести через выбор нового Генерального секретаря, то вам нужно больше времени. И потому я думаю, что это правильно – не менять капитана на борту корабля. Но я также думаю, что в любой компании или крупной организации необходимо планировать преемника и знать, кого они хотят видеть в будущем.

Очевидно, что НАТО потребуется больше времени, чтобы разобраться с этим. В начале Столтенберг заявлял, что действительно хочет уйти в отставку. Но я думаю, к счастью для НАТО, он согласился. Я уверен, что это будет его последний год, и НАТО должен обеспечить преемника.