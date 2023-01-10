Мрия, Мантикора и Искандер: Минюст назвал самые популярные и необычные имена малышей в 2022

В Украине нет запретов и ограничений в выборе имени для новорожденных. Поэтому все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена, в частности, в этом году на свет появились Джавелина, Сармат, и еще много маленьких украинцев и украинок с оригинальными именами.

В Министерстве юстиции рассказали, как украинцы называли малышей во втором полугодии 2022 года.

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Самые традиционные имена

Большинство украинцев все же предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев. За второе полугодие 2022 года самыми популярными женскими именами, которыми украинцы называли своих дочерей, стали: Анна, Анастасия, Вероника, София, Александра, Мария, Виктория, Милана, Соломия, Варвара и Ева.

Самыми же распространенными мужскими именами стали: Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр, Андрей.

Минюст выделил самые необычные имена

Большое количество семей пытаются выбрать редко используемые и необычные имена для своих малышей и 2022 год не стал исключением – многие родители подошли к выбору имени для малышей творчески и, можно сказать, смело. В Минюсте назвали самые оригинальные имена: