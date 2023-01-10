Мрія, Мантикора та Іскандер: Мін’юст назвав найпоширеніші та найнезвичніші імена малюків у 2022
Джерело:Міністерство юстиції України
В Україні немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонароджених. Тож все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена, зокрема цьогоріч на світ з'явилися Джавеліна, Сармат, та ще багато маленьких українців та українок з оригінальними іменами.
У Міністерстві юстиції розповіли, як українці називали малюків у другому півріччі 2022 року.
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Найпопулярніші традиційні імена
Більшість українців все ж надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят. За друге півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх донечок, стали: Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара та Єва.
Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали: Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.
Мін'юст виділив найнезвичніші імена
Велика кількість сімей намагаються обрати рідковживані та незвичні імена для своїх малюків і 2022 рік не став виключенням – багато батьків підійшли до вибору імені для малечі творчо та, можна сказати, сміливо. У Мін'юсті назвали найоригінальніші імена:
- Зокрема серед жіночих імен є: Джавеліна, Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна та Юнія.
- Серед чоловічих: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.