Розмір грошової допомоги при народженні дитини становитиме 41280 гривень. Виплати складаються з декількох частин: спочатку можна отримати 10320 гривень, а решта виплачується протягом наступних 36 місяців по 860 гривень на місяць.
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Як отримати "пакунок малюка"
Набір необхідних малюку речей можна отримати у грошовій, або натуральній формі. Якщо новоспечені батьки, або опікуни дитини оберуть перший варіант, то зможуть отримати гроші лише за умови, що вони підуть на дитину.
Одноразову фінансову допомогу розміром не менше 3 прожиткових мінімумів на дитину до 6 років держава перерахує одразу на спеціальну соціальну картку Приватбанку. З 1 грудня 2022 року ця сума складатиме мінімум 6 816 гривень.
Розрахуватись цією карткою можна лише за конкретну групу товарів, у безготівковій формі та у магазинах, які є учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги", або купити товари в інтернет-магазині "Мамалюк".
На що можна витратити гроші:
- гігієнічні засоби та косметика,
- дитяче харчування,
- одяг та взуття для дитини,
- дитячий посуд,
- предмети, які призначені для догляду за новонародженим,
- постільні приналежності,
- коляски, автокрісла, ходунки та інші габаритні вироби для малюка,
- іграшки, розвивальні килимки та інші дитячі аксесуари.
- Пакунок малюка можна отримати, як у грошовій, так і в натуральній формі
Отримати "пакунок малюка" можуть батьки новонародженого. У разі відсутності батьків одержувачем одноразової державної допомоги можуть стати усиновителі, патрональні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженого. Отримати цю допомогу можна протягом року після народження малюка.
Нагадаємо, в Україні автоматично продовжили соцвиплати тим, хто потребує цього найбільше. Мова йде про дітей-сиріт, людей з інвалідністю та інші вразливі категорії громадян. Усім іншим отримувачам допомоги необхідно повторно звернутися до органів соцзахисту.