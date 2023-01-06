Розмір грошової допомоги при народженні дитини становитиме 41280 гривень. Виплати складаються з декількох частин: спочатку можна отримати 10320 гривень, а решта виплачується протягом наступних 36 місяців по 860 гривень на місяць.

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У 2022 році виплату планували збільшити до 50 000 гривень, проте законопроєкт не ухвалили через початок війни.

Як отримати "пакунок малюка"

Набір необхідних малюку речей можна отримати у грошовій, або натуральній формі. Якщо новоспечені батьки, або опікуни дитини оберуть перший варіант, то зможуть отримати гроші лише за умови, що вони підуть на дитину.

Одноразову фінансову допомогу розміром не менше 3 прожиткових мінімумів на дитину до 6 років держава перерахує одразу на спеціальну соціальну картку Приватбанку. З 1 грудня 2022 року ця сума складатиме мінімум 6 816 гривень.

Розрахуватись цією карткою можна лише за конкретну групу товарів, у безготівковій формі та у магазинах, які є учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги", або купити товари в інтернет-магазині "Мамалюк".

На що можна витратити гроші:

гігієнічні засоби та косметика,

дитяче харчування,

одяг та взуття для дитини,

дитячий посуд,

предмети, які призначені для догляду за новонародженим,

постільні приналежності,

коляски, автокрісла, ходунки та інші габаритні вироби для малюка,

іграшки, розвивальні килимки та інші дитячі аксесуари.

Пакунок малюка можна отримати, як у грошовій, так і в натуральній формі

Отримати "пакунок малюка" можуть батьки новонародженого. У разі відсутності батьків одержувачем одноразової державної допомоги можуть стати усиновителі, патрональні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженого. Отримати цю допомогу можна протягом року після народження малюка.

Нагадаємо, в Україні автоматично продовжили соцвиплати тим, хто потребує цього найбільше. Мова йде про дітей-сиріт, людей з інвалідністю та інші вразливі категорії громадян. Усім іншим отримувачам допомоги необхідно повторно звернутися до органів соцзахисту.