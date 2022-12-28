Уряд ухвалив рішення продовжити автоматичне здійснення соцвиплат з січня 2023 року. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.
Читайте також Якими будуть тарифи на тепло і гарячу воду у 2023 році
Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об'єктивно мають право на автоматичне продовження виплат. Вона також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує, –
зазначила міністерка соцполітики Оксана Жолнович.
Кому продовжили автоматичні соцвиплати
З 1 січня продовжені такі соціальні виплати та допомоги:
- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
- на дітей, хворих на тяжкі захворювання,
- дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та II внаслідок психічного розладу;
- особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.
Крім того, до 31 грудня 2023 року продовжено щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особами з інвалідністю I групи, а також за особами, які досягли 80-річного віку.
Поки в Україні виплачують усім соцвиплати, в Росії врізають пенсії
За даними Мінекономіки, Фонд національного добробуту Росії, що є частиною пенсійної системи, біднішає через нестачу у держбюджеті. Щомісяця з Фонду виводять 4 – 5 мільярдів доларів.
Цікаво Кошти знайдуться, – міністр про відновлення Донбасу після перемоги України
Крім коштів з Фонду, спостерігається також вилучення 20 мільярдів доларів з "Газпрому" через спеціальний податок.