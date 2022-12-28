Правительство приняло решение продлить автоматическое осуществление соцвыплат с января 2023 года. Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.
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Принятое постановление обеспечит удобство тем гражданам, которые объективно имеют право на автоматическое продление выплат. Она также позволит обеспечить оказание помощи тем, кто в ней действительно нуждается, –
отметила министерша соцполитики Оксана Жолнович.
Кому продлили автоматические соцвыплаты
С 1 января продолжены следующие социальные выплаты и пособия:
- на детей, над которыми установлена опека или забота,
- детей, больных тяжелыми заболеваниями,
- детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства;
- лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Кроме того, до 31 декабря 2023 продлены ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I группы, а также за лицами, достигшими 80-летнего возраста.
Пока в Украине выплачивают всем соцвыплаты, в России урезают пенсии
За данным Минэкономики, Фонд национального благосостояния России, являющийся частью пенсионной системы, беднеет из-за недостатка в госбюджете. Ежемесячно из Фонда выводят 4 – 5 миллиардов долларов.
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Кроме средств из Фонда, наблюдается также изъятие 20 миллиардов долларов из "Газпрома" из-за специального налога.