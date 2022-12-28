Так, например, 7427 не предусматривает фиксацию тарифа на воду, а следовательно НКРЭКУ уже подготовила постановление, что предполагает повышение в 2023 году.
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Увеличится ли тариф на горячую воду
Премьер Денис Шмигаль заверил, что тарифы на тепло и горячую воду для украинцев останутся без изменений, а у предприятий теплоснабжения появится возможность бесперебойной работы и ремонтов. Сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона удастся благодаря субвенциям в размере 14 миллиардов гривен, которе получили местные бюджеты.
Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем.
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Какими будут тарифы на тепло
Тарифы на теплоснабжение в Украине тоже не будут повышаться. Расчетная формула, действовавшая до войны, будет действовать и в следующем году. Однако заметим, что тариф на теплоэнергию в каждой области будет отличаться.
В прошлом году украинцы для отопления дома в среднем использовали 200 кубометров газа, поэтому с учетом этого объема голубого топлива в декабре 2022 сумма в платежке выросла до 1 592 гривен против 1 266 гривен в декабре 2020 года.
- В Киеве стоимость отопления для населения от "Киевтеплоэнерго" этого отопительного периода составит 1654,41 гривны за гигакалорию.
- В Днепре теплоснабжение от КП "Теплоэнерго" обойдется в 1 741,32 гривны за гигакалорию.
- В Одессе по тарифу КП "Теплоснабжение города Одесса" отопление обойдется в 1 813,94 гривны за гигакалорию.
- В Харькове горожане будут обогреваться по тарифу от КП "Харьковские тепловые сети", который составляет 1 748,47 гривны за гигакалорию.
Тариф на распределение газа / Инфографика 24 канала