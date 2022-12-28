Так, наприклад, 7427 не передбачає фіксацію тарифу на воду, а відтак НКРЕКП вже підготувала постанову, що передбачає підвищення у 2023 році.

До теми Тарифи на газ у 2023 році: чи платитимуть українці більше і коли чекати ринкові ціни

Важливо! Законопроєкт №7427 зафіксував ціну послуг із розподілу газу, теплової енергії (виробництво, транспортування, постачання), послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Чи зросте тариф на гарячу воду

Прем'єр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на тепло та гарячу воду для українців залишаться без змін, а в підприємств теплопостачання з'явиться можливість безперебійної роботи та ремонтів. Стримати подорожчання опалення та гарячої води у період опалювального сезону вдасться завдяки субвенціям у розмірі 14 мільярдів гривень, котрі отримали місцеві бюджети.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу. І ми цю обіцянку виконуємо.

Актуально Тарифи на газ у 2023 році: чи платитимуть українці більше і коли чекати ринкові ціни

Якими будуть тарифи на тепло

Тарифи на теплопостачання в Україні теж не підвищуватимуть. Розрахункова формула, котра діяла до війни буде чинна й у наступному році. Однак зауважимо, що тариф на теплоенергію у кожній області буде різнитись.

Торік українці для опалення будинку в середньому використовували 200 кубометрів газу, тож з урахуванням цього обсягу блакитного палива у грудні 2022 року сума в платіжці зросла до 1 592 гривень проти 1 266 гривень у грудні 2020 року.

У Києві вартість опалення для населення від "Київтеплоенерго" цього опалювального періоду становитиме 1 654,41 гривні за гігакалорію.

У Дніпрі теплопостачання від КП "Теплоенерго" коштуватиме 1 741,32 гривні за гігакалорію.

В Одесі за тарифом КП "Теплопостачання міста Одеса" опалення коштуватиме 1 813,94 гривні за гігакалорію.

У Харкові містяни обігріватимуться за тарифом від КП "Харківські теплові мережі", який складає 1 748,47 гривні за гігакалорію .

Тариф на розподіл газу / Інфографіка 24 каналу