Чого чекати українцям

До кінця цього опалювального сезону тариф на газ зафіксований. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Варте уваги Піднімуть чи ні: що буде з тарифами на світло для бізнесу

Відповідно до цього тарифи на опалення, газ та воду повинні бути збережені на рівні чинних станом на 24 лютого 2022 року. Передбачається, що вони залишатимуться на цьому рівні до кінця воєнного положення та ще шість місяців опісля.

Відтак, усю різницю між ринковими тарифами та встановленими будуть компенсувати з держбюджету. Така ініціатива коштуватиме 264,3 мільярда гривень.

Однак після закінчення холодів ціни на комунальні послуги все ж можуть переглянути. Про це заявив 24 каналу голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Ще раніше він казав, що теперішня ціна на газ в Україні є невиправдано низькою. На його думку, тарифи можуть бути переглянуті у квітні 2023 року.

Тарифи на газ у 2023 році

У коментарі 24 каналу Тетяна Бойко, координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора", розповіла, що допоки йде війна, складно прогнозувати, що буде з тарифами. Щобільше, вони ніколи в Україні не були повністю ринковими, особливо, електроенергія для населення, а тим більше зараз.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" НАК "Нафтогаз" має зобов'язання постачати газ на період воєнного стану ТКЕ (підприємства теплової комунальної енергетики) та облгазам за пільговими цінами. А виконавці послуг зі свого боку – не підвищувати тарифи для населення. Я думаю, що уряд робитиме все, щоб ця модель залишалася незмінною.

На сьогодні бюджет 2023 року повністю залежить від допомоги міжнародних організацій. Якщо коштів на те, щоб підтримувати енергетичні й комунальні компанії буде достатньо, то не варто очікувати підвищення тарифів. Але не забуваймо, що багато чого залежатиме від того, як складеться ситуація на полі бою.

Ринок не за горами

Зверніть увагу, що голова "Нафтогазу України" Олексій Чернишов в інтерв'ю Forbes підтвердив твердження про те, що держава не буде підвищувати тарифи під час війни.

Але після перемоги у нас єдиний шлях — ринок,

— додає Чернишов.

Про ринок говорить і Тетяна Бойко. Вона додає, що у такому разі населення повинно отримувати більше адресних субсидій.

Але я не впевнена, що ринок у чистому вигляді саме зараз доцільний. Європа трохи оговтається – і ціни на європейських ринках підуть донизу. Це уже відбувається потрохи. Тобто, ринок – це правильний напрям, але, мабуть, коли Україна переможе і хоч трохи відновиться,

– каже співрозмовниця.

За словами голови "Нафтогазу, в Україні багато років тарифи не ринкові, немає компенсації цих тарифів, немає дисципліни розрахунків. Через це страждає галузь видобутку.

Важливо, що у разі переходу на ринок, ціни на тарифи формуватимуться на українському ринку без привʼязки до європейського.

Якби тариф не заборонили піднімати, то якою була б його ціна

У більшості європейських країн ціни на газ і електрику зросли у 6 – 7 разів з початку року. В Україні ж вони залишилися минулорічними.

Згрубша можна сказати, що якби не було державного регулювання цін, то тарифи на електроенергію були б не менше 5 гривень за кіловат, а ціна на газ – 30 гривень за кубометр. Відповідно, зросла б й вартість доставки,

– повідомляє координаторка "Опори".

Нагадуємо, що нинішній тариф на електроенергію становить:

1,44 гривні кіловат-годину – якщо споживання до 250 кіловатів на годину за місяць;

1,68 гривні – для тих, хто споживає понад 250 кіловатів на годину.

Важливо зазначити, що українці платять не лиш за газ, а й за його доставку. Ціни на розподіл станом на 1 грудня, за даними "Мінфіну", становлять:

"Дніпрогаз" – 1,08 гривні;

1,08 гривні; "Київоблгаз" – 1,78 гривні;

1,78 гривні; "Львівгаз" – 2,02 гривні;

2,02 гривні; "Одесагаз" – 1,30 гривні;

1,30 гривні; "Тернопільгаз" – 2,10 гривні;

2,10 гривні; "Харківгаз" – 2,38 гривні;

2,38 гривні; "Херсонгаз" – 1,94 гривні.

Тарифи на розподіл газу / Інфографіка 24 каналу

Цікаво Ціни на газ в Європі зросли: все через вибух на газопроводі в Чувашії

Які тарифи діють зараз

Ціна тарифного плану "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.

Порівнюючи тарифи на газ з минулим роком, то якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022 року платіжка за газ становитиме 1 592 гривні;

у той час, як у грудні 2021 року вона була лише 1 266 гривні.

Станом на 1 грудня 2022 року роздрібні ціни на природний газ для населення становлять: