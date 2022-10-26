Відтак, за законом цього року тарифи не перераховуватимуть. Вони будуть на рівні минулого року.

Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику

Усю різницю між ринковими тарифами та встановленими будуть компенсувати з держбюджету. Така ініціатива коштуватиме 264,3 мільярда гривень. На період воєнного часу та протягом шести місяців після нього заборонено:

Є одне "але"

І хоч тарифи "заморозили", проте платити все одно доведеться більше, ніж торік. І це стосується саме газу.

За оцінками Держстату, на сьогодні газ підвищився у ціні на 16%, порівняно з січнем-серпнем минулого року.

У грудні 2021 року кубометр газу "Нафтогаз" продавав за 6,33 гривні, а в грудні цього року – вже за ціною 7,96 гривні за куб.

Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:

у грудні 2022-го платіжка за газ становитиме 1592 гривні;

у той час, як у грудні 2021-го вона була лише 1266 гривні.

Варто враховувати, що минулого року в Україні ще був відкритий ринок газу – і багато українців користувалися послугами збуту газу.

Цікаво В КМДА розповіли, якою буде температура в оселях киян взимку

Шантаж Росії не вдався

Країни Європи перед зимою накопичили більше газу, ніж їм потрібно. Через це ціна на газ різко знизилися.

Очікується, що надлишок газу в Європі триватиме щонайменше до грудня. Малоймовірно, що в листопаді Європа побачить тривале похолодання,

– сказав Джакомо Масато, провідний аналітик і старший метеоролог італійської енергетичної компанії Illumia.

За даними Gas Infrastructure Europe, європейські сховища заповнені на 93,6%, а в Німеччині – на 97,5%.

Глобальна криптобіржа Bybit святкує розширення своєї спільноти до 10 мільйонів користувачів. В честь цього Bybit скасував комісії на спотову торгівлю криптовалютами.