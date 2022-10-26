Следовательно, по закону этого года тарифы не будут перечисляться. Они будут на уровне прошлого года.

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Всю разницу между рыночными тарифами и установленными будут компенсировать из госбюджета. Такая инициатива обойдется в 264,3 миллиарда гривен. На период военного времени и в течение шести месяцев после него запрещено:

Есть одно "но"

И хоть тарифы "заморозили", однако платить все равно придется больше, чем в прошлом. И это касается именно газа.

По оценкам Госстата, на сегодня газ повысился в цене на 16% по сравнению с январем – августом прошлого года.

В декабре 2021 кубометр газа "Нафтогаз" продавал за 6,33 гривны, а в декабре этого года - уже по цене 7,96 гривны за куб.

Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022-го платежка за газ составит 1592 гривны;

в то время как в декабре 2021-го она была всего 1266 гривны.

Следует учитывать, что в прошлом году в Украине еще был открыт рынок газа – и многие украинские пользовались услугами сбыта газа.

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Шантаж России не удался

Страны Европы перед зимой накопили больше газа, чем им нужно. Из-за этого цена на газ резко снизилась.

Ожидается, что избыток газа в Европе будет продолжаться, по меньшей мере, до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание.

– сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia.

По данным Gas Infrastructure Europe, европейские хранилища заполнены на 93,6%, а в Германии – на 97,5%.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.