Начиная с октября, Россия ежемесячно выводит из Фонда национального благосостояния, наполняемого за счет нефтегазовых доходов, немалые долларовые суммы. Это делают для облегчения экономического удара по бюджету, ведь экономика страны-оккупанта испытывает финансовый стресс.

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Насколько сократилось ВПП

По итогам года падение ВВП государства-агрессора наблюдается на уровне 4,5 – 5%. Особые признаки влияния санкций и войны наблюдаются с начала 4 квартала.

Мы считаем, что санкции – это мягкий инструмент, но мы хотим победить в этой войне и применяем все инструменты, которые могут приблизить нашу победу. Санкции только в сочетании с военными действиями могут дать достаточный эффект. Мы уже отчетливо прослеживаем признаки финансового стресса государства-террориста.

– отметила Юлия Свириденко.

Кроме изъятия в пользу бюджета средств из Фонда национального благосостояния, наблюдается также изъятие 20 миллиардов долларов из Газпрома из-за специального налога, а также незапланированного привлечения средств на внутреннем рынке.

Министр экономики Украины добавила, что по итогам 2023 года российская экономика сократится примерно на 5,6%. В первую очередь это приведет к обвалу прибыли от экспорта нефти и газа. В следующем году обвал нефтегазовых сверхприбылей может составить более чем на 50% из-за санкций.

Ожидается, что впоследствии доходы России упадут ниже критического уровня в 40 миллиардов долларов в квартал. По словам министерши, сейчас Украина работает над тем, чтобы предельная цена на нефть как можно быстрее была снижена до 35 долларов за баррель. Напомним, сейчас установленный потолок цен составляет 60 долларов за баррель.

Надеемся, что такие меры сделают невозможным или значительно усложнят ведение агрессии против Украины или других государств. С нашей точки зрения, санкционное давление на государство-террориста имеет несколько задач: существенно ограничить экономические и технологические возможности России вести войну против Украины, наказание физических лиц, причастных к разрешению войны, а также предупредительные меры для физических лиц, способствующих функционированию преступного режима,

– подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, Россия подготовила "ответ" на потолок цен на нефть: Путин подписал указ.