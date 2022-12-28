Страны, которые объявили потолок цены на росийськую нефть, они и объявили эмбарго России. США еще весной запретили покупку не только нефти, но и ее нефтепродуктов. Великобритания тоже. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний.
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Ограничения Путина – бессмысленны
По его словам, Европейский союз объявил эмбарго вообще на поставку нефти и ввел его с 5 декабря.
Нефть они у России и так не покупают. Поэтому для кого Путин ввел это ограничение, непонятно,
– считает он.
Политолог отметил, что ЕС откажется от покупки нефтепродуктов у страны-агрессора в первом квартале следующего года.
"Поэтому Путин мог подписывать этот закон, или нет, он ничего не решил. Более того, он себе создал еще одну ловушку", – подчеркнул Загородний.
Покупатели будут требовать скидки
По его мнению, Китай и Индия, теоретические покупатели российской нефти, поймут простую вещь. Если Россия дополнительно себя ограничивает в поставках тем странам, которые установили потолок на цену, значит, у нее образуются избыточные запасы нефти, которые она не сможет продать все равно. Тогда они потребуют скидки.
Более того, сейчас они требуют скидок не с 80 или 90 долларов, такая цена у марки Brent была еще весной, а с 60 долларов.
– подчеркнул политолог.
Он считает, что сейчас Россию будут вынуждать торговать нефтью близко к цене себестоимости. А себестоимость у российской нефти относительно высока.
"К примеру, в странах Ближнего Востока месторождения нефти находятся неглубоко в земле. Ее не так трудно добывать, можно быстро перегрузить на танкеры и отправить по всему миру", – пояснил он.
По его словам, в России нефть и газ добывают в труднодоступных регионах. Затем ее доставляют в порты. Это означает, что их себестоимость составляет около 30 – 35 долларов.
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Безысходность российских нефтяников
"По разным данным, котировки этой нефти, которую готовы покупать другие покупатели, в частности Китай, составляет сейчас примерно 43 – 45 долларов. Они фактически торгуют на грани минимальной рентабельности", – рассказал Загородний.
Он отметил, что этим законом Путин дал Китаю и Индии возможность потребовать большую скидку.
Они понимают тупик российских нефтяников, которые вынуждены торговать на грани рентабельности,
– отметил политолог.
Он предположил, что Россия будет вынуждена снижать налоговую нагрузку с нефтяных компаний для того, чтобы они вообще могли добывать. Или снижать экспортную пошлину, которая есть в России, и этим нанесет удар по собственному бюджету.
"Это нужно будет сделать, чтобы у нефтяных компаний была хоть какая-то заинтересованность в продолжении эксплуатации тех скважин, которые уже есть у них", – пояснил Тарас Загородний.
Что происходит с экономикой России: важное
- По прогнозам, опубликованным Investing News Network, добыча российского газа в 2023 году будет снижаться, а цены будут примерно на 7% ниже, чем в текущем году.
- Объем доходов в России уменьшается. На это не в последнюю очередь влияет нефть, наложенные на нее санкции, эмбарго на ее покупку и потолок цен.
- Похоже, что санкции против России, которые связаны с нефтью, набирают новые обороты. Более того, Кремль может потерять важнейший рынок сбыта. Речь идет об Азии.