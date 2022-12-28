Проте ті країни, які оголосили стелю ціни на російську нафту, вони й оголосили ембарго Росії. США ще навесні заборонили купівлю не тільки нафти, але і її нафтопродуктів. Велика Британія також. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Обмеження Путіна – безглузді

За його словами, Європейський союз оголосив ембарго взагалі на постачання нафти і запровадив його з 5 грудня.

Нафту вони у Росії й так не купують. Тому для кого Путін запровадив це обмеження, не зрозуміло,

– вважає він.

Політолог зазначив, що ЄС відмовиться від купівлі нафтопродуктів у країни-агресорки у першому кварталі наступного року.

"Тому Путін міг підписувати цей закон, або ні, він нічого не вирішив. Більш того, він собі створив ще одну пастку", – підкреслив Загородній.

Покупці будуть вимагати знижки

На його думку, Китай та Індія, теоретичні покупці російської нафти, зрозуміють просту річ. Якщо Росія додатково себе обмежує у постачанні тим країн, які встановили стелю на ціну, це означає, що неї утворюються надлишкові запаси нафти, які вона не зможе продати все одно. Тоді вони почнуть вимагати знижки.

Більш того, зараз вони вимагають знижок не з 80 чи 90 доларів, така ціна у марки Brent була ще навесні, а з 60 доларів,

– наголосив політолог.

Він вважає, що зараз Росію будуть змушувати торгувати нафтою близько до ціни собівартості. А собівартість у російської нафти відносно висока.

"Наприклад, в країнах Близького Сходу родовища нафти знаходяться неглибоко в землі. Її не так важко добувати, можна швидко перевантажити на танкери і відправити по всьому світу", – пояснив він.

За його словами, в Росії нафту і газ видобувають у важкодоступних регіонах. Потім її доставляють до портів. Це означає, що їхня собівартість складає приблизно 30 – 35 доларів.

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Безвихідь російських нафтовиків

"За різними даними, котирування цієї нафти, яку готові купувати інші покупці, зокрема Китай, складає зараз приблизно 43 – 45 доларів. Вони фактично торгують на межі мінімальної рентабельності", – розповів Загородній.

Він зауважив, що цим законом Путін дав Китаю та Індії можливість вимагати більшу знижку.

Вони розуміють безвихідь російських нафтовиків, які змушені торгувати на межі рентабельності,

– зазначив політолог.

Він припустив, що Росія буде змушена знижувати податкове навантаження з нафтових компаній для того, щоб вони взагалі могли добувати. Або знижувати експортне мито, яке є в Росії, і цим завдасть удар по власному бюджету.

"Це потрібно буде зробити, щоб у нафтових компаній була хоч якась зацікавленість в продовженні експлуатації тих свердловин, які вже є у них в наявності", – пояснив Тарас Загородній.

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