Восстановление деоккупированных областей

Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина рассказал, что нет проблемы в том, чтобы восстанавливать территории, которые Украина планирует вернуть. Это вопрос денег и вопрос времени. Украина найдет решение по этой ситуации.

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Война – это тяжелая история, нам сложно выживать в условиях, когда 50% бюджета уходит на военную кампанию, дефицит также превышает 20% ВВП. Это непросто. Но, прибавив к ней в будущем деоккупированные территории, это мало что изменит. Условно говоря, нам и так нужно восстанавливать территорию декупированной Харьковской области, Черниговской, Киевской, Херсонской областей. В условиях, в которых мы живем, мы ищем решения, несмотря ни на что,

– говорит Марченко.

Деньги – это вопрос времени

В апреле – мае, когда Украина нуждалась в 5 миллиардах долларов ежемесячно, при том, что год назад тратила всего 1 миллиард, украинцы не сложили руки и решали этот вопрос.

Когда ты занимаешь проактивную позицию и думаешь, каким образом этот вопрос решить, разлагаешь его на меньшие части, понимаешь, у тех стран такие возможности, а у тех – другие, и дальше с каждой страной работаешь, то это и есть способ решения. И сейчас мы не удивляемся, почему у нас за год собрано 31 миллиард долларов и, в частности, 5 миллиардов долларов в декабре, это уже нормальная история,

– объясняет министр.

По его словам, сейчас никто уже не вдается в вопрос, где берутся деньги. То же касается восстановления деоккупированных территорий. Средства найдутся – вопросы времени, людей и ресурсов, которые должны быть.

Наименее защищенным категориям – индексацию

За словами Марченко, в 2023 году пенсионерам следует рассчитывать на индексацию пенсионных выплат. Это может произойти весной.

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Напоминаем, что минимальная пенсия составляет такую же сумму, что и прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность, то есть 2093 гривны. Максимальная же пенсия – 20920 гривен.