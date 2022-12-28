Индексация пенсий в 2023 году
Марченко подчеркнул, что наименее защищенные категории на сегодняшний день – это пенсионеры. Соответственно, государство будет искать способы поддержки пенсионеров.
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Также он добавил, что вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.
Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривни.
Размер пенсии в Украине
В 2023 году бюджетом не предусмотрен плановый перерасчет пенсий, поскольку они привязаны к прожиточному минимуму, оставшемуся без изменений. Так что пенсия в следующем году будет выглядеть так:
- минимальная – 2 093 гривны (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);
- максимальная – 20 920 гривен (10 прожиточных минимумов для потерявших трудоспособность).