Индексация пенсий в 2023 году

Марченко подчеркнул, что наименее защищенные категории на сегодняшний день – это пенсионеры. Соответственно, государство будет искать способы поддержки пенсионеров.

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Также он добавил, что вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривни.