Как получить пенсию наперед

Если пенсионер планирует выехать за границу на постоянное место жительства, он должен написать заявление и сняться с учета по месту жительства.

После этого уже обратиться с заявлением в ПФУ и получить выплату авансом за шесть месяцев.

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Важно! Все время, в течение которого пенсионер будет за границей, ему не будут выплачивать пенсию.

Имеет ли право пенсионер на выплаты, если уехал за границу

В Фонде пояснили, что по закону пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины.

В случае пребывания пенсионера за границей, пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Как получать пенсию, если вы за границей

Если пенсионер получал выплаты на карту, то для него ничего не изменится, и они и дальше будут ему начисляться.

Если же вы получали пенсию физически в отделении Укрпочты или через почтальона, то вам нужно изменить способ получения выплат. Это можно сделать удаленно через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Напомним! В декабре в Украине выросли пенсии, ведь увеличился прожиточный минимум. Для кого выплаты выросли и на сколько, читайте здесь.