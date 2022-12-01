Перерасчеты выплат производятся автоматически, без дополнительных обращений пенсионеров. На сколько же повысились пенсии и надбавки, рассказали в ПФУ .
Интересно Пенсии с 1 октября выросли
На сколько пенсии выросли в декабре
- Минимальная пенсия по возрасту незанятым пенсионерам увеличится на 66 гривен до 2093 гривен;
- Минимальная пенсия шахтерам увеличится на 198 гривен до 6279 гривен;
- Минимальная пенсия семьям военнослужащих при потере кормильца повысится на 132 гривны до 4186 гривен;
- Минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны повысится на сумму от 138 до 429 гривен
- Повышение ветеранам войны и членам семьи погибших или умерших ветеранов войны возрастут на сумму от 6,6 до 33 гривен
- Повышение жертв нацистских преследований среди лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований вырастет на сумму от 16,50 гривен до 33 гривен
- Пенсии за особые заслуги перед Украиной увеличатся на 13,20 до 26,40 гривен
- Максимальный размер пенсии увеличится на 660 гривен – до 20 930 гривен
- Прибавки донорам увеличатся на 8,10 гривен до 250 гривен
Повысят также "страховые" пенсии - до уровня 2500 гривен, или пропорционально имеющемуся страховому стажу. Их получают неработающие лица с полным страховым стажем.
Повышение остальных соцвыплат
Выплаты по безработице
Минимальный размер по безработице – это фиксированная сумма, размер которой регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". В зависимости от размера страхового стажа украинец может рассчитывать на 650 или 1,8 тысячи гривен.
Следовательно, этот размер выплат останется без изменений, а вот максимальный возрастет. Он составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны), поэтому с 1 декабря – это 10 736 гривен в месяц.
Алименты на ребенка
Размер алиментов на ребенка зависит от доходов родителей, не проживающих с ребенком. Так что минимальный (гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Согласно 6 годам он будет составлять 1 136 гривен, от 6 до 18 лет – 1 416,5 гривен.
Максимальный составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 22 720 гривен, от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.
Помощь на ребенка
С 1 декабря вырастет также помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство и соцпомощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство. Она будет так же отличаться от возраста ребенка.
На детей до 6 лет будут начислять по 5 680 гривен (2,5 прожиточных минимума) и 7 952 гривны (3,5 прожиточного минимума) соответственно. На тех, кому исполнилось от 6 до 18 лет, будут выплачивать 7 082,50 гривны и 9 915,50 гривен соответственно.
Напомним, ранее мы сообщали, что в 2023 году пенсии тоже будут повышены.