А вот пенсии будут проиндексированы. Об этом в интервью 24 каналу рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
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Повышение минимальной зарплаты
Сейчас минимальная зарплата составляет 6700 гривен или 183 доллара по официальному курсу. В следующем году она, скорее всего, не будет увеличиваться, как и прожиточный минимум.
Мы не закладываем пока увеличение. Но посмотрим по тому, как будут развиваться события. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать социальные стандарты. И мы ежегодно увеличивали прожиточный минимум и минимальную заработную плату. Но посмотрим на то, какие у нас будут для этого возможности,
– рассказал нардеп
Средняя номинальная зарплата, по его словам, вырастет на 30% до 18,2 тысяч гривен. Это позволит компенсировать потери от инфляции и обеспечить прирост реальных заработных плат.
Пенсии возрастут
Несмотря на войну в этом году, минимальная пенсия выросла на 8,2%. Средняя пенсия повысилась на 16% и составляет 4500 гривен. В следующем году, по словам нардепа, плановая индексация, то есть повышение по инфляции, тоже состоится.
Мы проиндексировали пенсию, невзирая на войну. И проиндексируем пенсию в следующем году, то есть приведем ее в соответствие с годовой инфляцией,
– сказал Гетманцев
Напомним, по статье 42 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» , индексация пенсий проводится ежегодно с 1 марта.
Повышение пенсий с 1 декабря
- С 1 декабря 2022 возрастет прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Соответственно, минимальная пенсия в этом году повысится тоже.
- Минимальная пенсия будет составлять 2 093 гривны, а максимальная – 20 930 гривен. Изменятся не только пенсии, но и размер алиментов на детей, выплаты на ребенка, пособия по безработице.
- По словам замминистра социальной политики Виталия Музыченко, повышение социальных стандартов на следующий год составит 5,4%.