Індексація пенсій у 2023 році
Марченко наголосив, що найменш захищені категорії на сьогодні – це пенсіонери. Відповідно держава буде шукати способи підтримки пенсіонерів.
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Також він додав, що питання щодо справедливості та відновлення спроможності бюджетників отримувати достойні заробітні плати варто обговорювати вже після перемоги у війні.
Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть привести лише до знецінення гривні, девальвації, до інфляції й, відповідно, до зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні.
Розмір пенсії в Україні
У 2023 році бюджетом не передбачений плановий перерахунок пенсій, оскільки вони прив'язані до прожиткового мінімуму, котрий залишився без змін. Тож пенсія наступного року буде виглядати так:
- мінімальна – 2 093 гривні (1 прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність);
- максимальна – 20 920 гривень (10 прожиткових мінімумів для тих, хто втратив працездатність).