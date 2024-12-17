Хто зможе отримати цю доплату
Вікова доплата залежить від віку особи, повідомляє 24 Канал з посиланням ПФУ.
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Умовами для отримання цієї доплати є:
- особа сягнула 70 років;
- отримує пенсію за віком;
- має щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів,
– йдеться в повідомленні ПФУ.
Який розмір цієї доплати
Ця доплата варіюється в межах 300 – 570 гривень. Її розмір залежить від віку особи:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно мають право на доплату 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно отримують додатково уже 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.