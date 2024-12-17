Кто сможет получить эту доплату
Возрастная доплата зависит от возраста лица, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Условиями для получения этой доплаты являются:
- лицо достигло 70 лет;
- получает пенсию по возрасту;
- имеет ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально данному количеству дней,
– говорится в сообщении ПФУ.
Какой размер этой доплаты
Эта доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен. Ее размер зависит от возраста лица:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно имеют право на доплату 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно получают дополнительно уже 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.