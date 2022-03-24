Самый страшный файл в моей жизни, – Кравчук о данных убитых украинских детей

За месяц полномасштабной войны, которую начала Россия, погибли 128 украинских детей. В частности, документы касательно ужасных преступлений армии Путина повезут в США.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Евгения Кравчук. Она рассказала о файле, который невозможно читать без слез.

Обратите внимание Более половины украинских детей стали беженцами или внутренне перемещенными лицами, – ООН

"Я сегодня (24 марта – 24 канал) получила для встреч в Сенате и Конгрессе самый страшный файл, который видела в своей жизни. Я получила от ювенальной прокуратуры описание со смертями детей, с фото, с описанием того, как они погибли", – сказала нардеп.

Евгения Кравчук подчеркнула, что убийства россиянами украинских детей происходят именно сейчас, когда некоторые страны заявляют, что не могут отказаться от нефти и газа и "немного побудут нейтральными".

Просто невозможно быть нейтральными, когда это происходит,

– заявила Евгения Кравчук.

Добро должно победить зло, – Кравчук

Народный депутат отметила, что этот месяц вывел Украину в ТОП истории – об этом напишут книги, снимут фильмы. Даже в далеких странах выражают восхищение Вооруженными Силами и украинской нацией.

"Мы учим наших детей – добро всегда побеждает зло. Для того, чтобы мир и дальше был местом, где есть нормальная жизнь – добро должно победить зло", – сказала Евгения Кравчук.

Все, что мы делаем каждый день, на информационном фронте, в тылу, просто выходя на работу в Украине – чтобы добро победило зло, добавила народная депутат.

Евгения Кравчук об убийствах, которые совершила Россия: смотрите видео